Giornale di Sicilia: “Palermo, la continuità come arma: Inzaghi e il vantaggio di partire in anticipo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
inzaghi gardini mirri osti (6)

Mentre gran parte della Serie B è ancora impegnata a definire il quadro delle proprie panchine, il Palermo può permettersi di guardare al futuro con una certezza già acquisita. È questo il tema centrale dell’analisi firmata da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, che evidenzia come l’attuale situazione del campionato presenti numerose incognite tecniche e organizzative.

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, raramente negli ultimi anni si era assistito a una Serie B con così tante squadre ancora prive di una guida tecnica definita. Un contesto che potrebbe generare un effetto domino nelle prossime settimane, ma che al momento lascia molte società ancora alle prese con decisioni fondamentali per la programmazione della prossima stagione.


In questo scenario, il Palermo rappresenta una delle eccezioni più significative. Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il City Football Group e la dirigenza rosanero hanno deciso di proseguire il percorso con Filippo Inzaghi, forte dei 72 punti conquistati nell’ultimo campionato. Una scelta di continuità che potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo rispetto alle concorrenti chiamate a ripartire da nuovi progetti tecnici.

L’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia come il tecnico potrà contare su una base consolidata di 13-14 calciatori provenienti dalla stagione culminata con la semifinale playoff contro il Catanzaro. Un patrimonio importante che consentirà di accelerare i tempi di assimilazione dei principi di gioco e delle novità tattiche che caratterizzeranno il nuovo Palermo.

Il progetto tecnico prevede infatti un’evoluzione verso sistemi di gioco più flessibili, con una squadra pronta ad alternare il 4-3-3 e il 4-2-3-1. L’obiettivo è rendere il Palermo meno prevedibile e più efficace nelle diverse fasi della partita, valorizzando al massimo le caratteristiche della rosa a disposizione di Inzaghi.

Un ulteriore vantaggio riguarda il mercato. Come racconta ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, nei giorni scorsi Inzaghi è stato a Manchester insieme all’amministratore delegato Gardini e al direttore sportivo Osti per pianificare le strategie della sessione estiva. Un confronto che ha permesso di individuare le priorità e i rinforzi necessari per elevare ulteriormente il livello della squadra.

Il Palermo punta infatti ad intervenire in tutti i reparti con almeno un paio di innesti di spessore. Muoversi sul mercato con largo anticipo rispetto a molte concorrenti potrebbe consentire ai rosanero di arrivare prima sugli obiettivi individuati dal tecnico, evitando aste e accelerando i tempi della costruzione della nuova squadra.

La continuità, dunque, rappresenta oggi una delle principali risorse del Palermo. Tuttavia, affinché questo vantaggio produca risultati concreti, sarà fondamentale evitare rallentamenti nelle operazioni di mercato e nella definizione dell’organico. Solo così i rosanero potranno trasformare il vantaggio iniziale in un’arma concreta nella corsa verso i vertici della prossima Serie B.

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