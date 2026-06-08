Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Pohjanpalo: Inzaghi cerca altri gol per l’assalto alla Serie A”

Il Palermo riparte da una certezza chiamata Joel Pohjanpalo, ma il nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi punta ad ampliare il peso offensivo dell’intera squadra. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, uno degli obiettivi principali del club rosanero sarà quello di aumentare il numero di calciatori capaci di incidere sotto porta e garantire un contributo realizzativo più distribuito.

Secondo quanto analizzato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nella stagione appena conclusa il bomber finlandese ha trascinato il Palermo con 25 reti complessive, playoff inclusi, mentre alle sue spalle il secondo miglior marcatore è stato Ranocchia con appena sei gol. Un dato che fotografa chiaramente la dipendenza offensiva dai gol dell’attaccante nordico.





L’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo abbia trovato la via della rete con 14 giocatori differenti, un dato positivo ma inferiore rispetto a quello fatto registrare da altre concorrenti come Venezia e Frosinone, capaci di mandare a segno addirittura 19 elementi diversi. Per una squadra che ambisce alle zone più alte della classifica e alla promozione diretta, aumentare il numero delle alternative offensive rappresenta una priorità.

Tra gli attaccanti che hanno affiancato Pohjanpalo, Le Douaron ha garantito grande lavoro tattico e sacrificio, ma ha chiuso l’annata con cinque reti, un bottino considerato limitato rispetto alle aspettative. Palumbo, invece, ha offerto soprattutto qualità nella rifinitura con dieci assist e tre gol, mentre Brunori ha vissuto una stagione al di sotto degli standard abituali. Johnsen, arrivato nel mercato invernale, ha mostrato spunti interessanti ma ha chiuso con una rete e un assist.

Come ribadisce ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero sta valutando l’inserimento di uno o due nuovi attaccanti in vista della prossima stagione. Le possibili evoluzioni tattiche verso il 4-3-3 o il 4-2-3-1 richiederanno infatti interpreti capaci di attaccare la profondità, garantire imprevedibilità e soprattutto incrementare il bottino realizzativo della squadra.

Inzaghi continuerà a puntare fortemente su Pohjanpalo, considerato il riferimento offensivo principale del Palermo, ma l’obiettivo è affiancargli giocatori in grado di offrire soluzioni diverse. Tra questi potrebbe trovare maggiore spazio anche Corona, giovane attaccante che nella scorsa stagione ha avuto poche opportunità a causa della continuità garantita dal centravanti finlandese.

I numeri restano comunque incoraggianti: il Palermo ha chiuso l’ultima stagione con 63 gol realizzati in 40 partite. Tuttavia il club ritiene che esistano ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto nelle gare lontano dal Barbera, dove una maggiore incisività offensiva potrebbe rappresentare la chiave per compiere il definitivo salto di qualità.