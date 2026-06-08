Corriere dello Sport: “Palermo, pista Cassandro: interesse confermato ma nessuna offerta da 3 milioni”

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Il Palermo continua a muoversi con attenzione sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva e pronta a lottare per i vertici della Serie B. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rosanero c’è anche Tommaso Cassandro, esterno difensivo reduce da una stagione particolarmente positiva con la maglia del Catanzaro.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’interesse del Palermo nei confronti del calciatore è concreto e viene confermato anche nelle ultime ore di mercato. Il difensore è rientrato al Como dopo la conclusione del prestito in Calabria e il suo futuro resta ancora tutto da definire.


Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nelle ultime settimane si è parlato di una valutazione da circa 3 milioni di euro legata al cartellino del giocatore. Una cifra che, però, rappresenta la richiesta iniziale attribuita al calciatore e non un’offerta formulata dal Palermo, precisazione importante all’interno della trattativa.

L’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come il club rosanero stia continuando a tessere una fitta rete di contatti per individuare i rinforzi ritenuti funzionali al progetto tecnico di Inzaghi. Cassandro rientra tra i profili osservati per le sue qualità atletiche, la capacità di spingere sulla fascia e l’esperienza maturata nell’ultima stagione di Serie B.

Al momento, come ribadisce ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non risultano sviluppi definitivi né accordi imminenti. La situazione resta aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane, mentre il Palermo continua a valutare diverse soluzioni per rafforzare il reparto difensivo in vista del prossimo campionato.

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