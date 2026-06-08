Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: Vicenza ambizioso, Avellino scatenato e panchine ancora da definire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (67) ranocchia palumbo

Il mercato della Serie B continua a entrare nel vivo e le società iniziano a delineare strategie e obiettivi in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Vicenza vuole recitare un ruolo da protagonista nel campionato cadetto dopo il ritorno in Serie B e sta monitorando diversi profili per rinforzare l’organico.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, per la porta il club veneto segue con attenzione Gioele Zacchi, estremo difensore di proprietà del Sassuolo, mentre per il reparto arretrato resta vivo il sogno Andrea Tiritiello, difensore della Virtus Entella particolarmente gradito a Gallo. Sul fronte offensivo, sempre secondo il Corriere dello Sport, i riflettori sono puntati su Silvio Merkaj, in uscita dal Südtirol.


Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come il Mantova sia destinato a salutare Federico Artioli, mentre aumenta la possibilità di una permanenza di Rachid Kouda. A Padova continua invece l’attesa per la scelta definitiva del nuovo allenatore: Antonio Calabro resta il favorito, con Giorgio Gorgone che rimane sullo sfondo.

Sul fronte panchine, il Corriere dello Sport riferisce che il Cesena dovrebbe incontrare Daniele Galloppa, fresco vincitore del campionato Primavera con la Fiorentina e seguito anche dal Modena. Situazione ancora aperta alla Sampdoria, dove tra i candidati figurano Davide Possanzini e Mark Van Bommel. I blucerchiati seguono inoltre il difensore olandese Cas Odenthal, reduce dall’esperienza al Bari.

Movimenti importanti anche per la Virtus Entella, impegnata nel duello con il Mantova per assicurarsi l’esterno Edoardo Bernardi. Il Südtirol, invece, insiste per Samuel Pugliese del Picerno, centrocampista che piace anche all’Empoli. Intanto a Bolzano accelera la riorganizzazione societaria con l’arrivo del direttore sportivo Matteo Lovisa.

A Cremona prende quota la candidatura di Paolo Bravo per il ruolo di direttore sportivo, mentre in Serie C l’Arezzo continua a lavorare per rinforzare l’attacco, mantenendo vivi i contatti per Alvin Okoro ed Emanuele Rao.

Particolarmente attivo l’Avellino. Mercoledì sarà il giorno della presentazione ufficiale di Alessandro Nesta dopo la firma sul contratto biennale. Resta da chiarire il futuro del portiere Antony Iannarilli, che potrebbe rinnovare riducendo l’ingaggio oppure essere ceduto, con il Frosinone interessato alla situazione.

Tra i pali potrebbe arrivare un sostituto di prospettiva qualora Giovanni Daffara dovesse approdare in Serie A, dove è seguito da Udinese e Lecce. Le alternative portano ai nomi di Mirko Pigliacelli e Tommaso Martinelli. In difesa si lavora sul rinnovo di Patrick Enrici, mentre Andrea Cagnano potrebbe restare dopo il rientro dal prestito al Pescara. Piacciono inoltre Eddy Kouadio e Brando Moruzzi.

Per il centrocampo è sempre più vicino Giacomo Faticanti, mentre Martin Palumbo è finito nel mirino di Cagliari e Lazio. Tra gli obiettivi offensivi figurano Luis Hasa, Natan Girma, Giacomo Olzer e Alessandro Pietrelli. In uscita, invece, Cosimo Patierno non sembra più rientrare nei programmi del club irpino. Per l’attacco sono stati effettuati sondaggi per Samuele Mulattieri, ma il nome in pole position resta quello di Emanuele Pecorino.

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