Miccoli: «Il 26 settembre al Barbera la mia ultima partita. Mondiali? Tifo Portogallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Fabrizio Miccoli tornerà al centro della scena rosanero il prossimo 26 settembre, data scelta per la sua partita d’addio al calcio. L’ex capitano e attaccante del Palermo ne ha parlato durante un’intervista rilasciata in diretta a Uno Mattina, trasmissione in onda su Rai 1, soffermandosi anche su alcuni aspetti personali e sul rapporto ricostruito negli anni con la famiglia Falcone.

Miccoli ha raccontato uno dei momenti più significativi della sua vita dopo le vicende che lo hanno coinvolto negli anni passati: «Ho avuto la fortuna, la possibilità, di parlare con la famiglia Falcone, con la signora Maria e con il figlio Vincenzo, e mi hanno perdonato sin da subito, e oggi, grazie a Dio, abbiamo un bellissimo rapporto».


L’ex numero 10 rosanero ha aggiunto: «È stato un momento bellissimo, e io li ringrazio sempre. Sento spesso Vincenzo, e mi hanno dato la possibilità, il 23 maggio, nel giorno della commemorazione delle stragi, di stare insieme a loro, ed è stato emozionante, è stato molto bello, e per questo li ringrazierò sempre».

Nel corso dell’intervista, Miccoli ha poi annunciato ufficialmente l’evento che chiuderà simbolicamente la sua carriera calcistica: «Ci sarà la mia partita di addio al calcio». L’ex capitano ha voluto ringraziare il Palermo per la disponibilità ricevuta: «Su questo devo ringraziare il Palermo Calcio, perché mi ha dato la possibilità di farla allo stadio Barbera e loro faranno anche parte di questa iniziativa».

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ex compagni che hanno condiviso con lui gli anni più importanti della sua esperienza in maglia rosanero. «Ci saranno tanti miei ex compagni come Ilicic, Pastore, Balzaretti, Simplicio, un po’ di artisti amici. Poi il ricavato andrà, almeno dalla mia parte, alla Fondazione Falcone», ha spiegato Miccoli.

In chiusura, una battuta sui prossimi Mondiali e sulle sue simpatie calcistiche internazionali: «Per una scommessa con degli amici devo tifare Francia, però in realtà tifo Portogallo, perché io sono stato due anni a Lisbona con Benfica, quindi i portoghesi ce li ho nel cuore».

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