Pisa e Catanzaro, ore decisive: Bianco attende il summit col Monza, Polito verso la permanenza in giallorosso

Il Pisa si prepara a sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la giornata odierna potrebbe risultare decisiva per la scelta del tecnico che guiderà i nerazzurri nella prossima stagione.

Tra i profili valutati dalla dirigenza toscana c’è anche Paolo Bianco, reduce dalla promozione in Serie A conquistata con il Monza. Proprio oggi è previsto un incontro tra il club brianzolo e l’allenatore per capire se esistano le condizioni per proseguire insieme anche nella massima serie oppure se le parti siano destinate a separarsi.





Il nome di Bianco, però, continua a essere presente nelle riflessioni del Pisa, che nelle ultime ore lo ha inserito nella shortlist dei candidati insieme a Fabio Pecchia e Paolo Zanetti. La dirigenza nerazzurra è chiamata a una scelta importante per programmare al meglio la stagione del ritorno in Serie A.

Sul fronte Catanzaro, invece, arrivano segnali di continuità. Come riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, Ciro Polito è orientato a proseguire la propria esperienza in Calabria dopo l’ottima stagione appena conclusa. Per il direttore sportivo giallorosso si profila una permanenza accompagnata da rinnovate ambizioni in vista del prossimo campionato.