Serie B, quote promozione: Venezia a un passo dalla A, Palermo insegue

Il Venezia vede la Serie A sempre più da vicino. Lo confermano anche le quote dei bookmaker, che premiano la squadra di Stroppa dopo il pareggio in inferiorità numerica sul campo dell’Entella, risultato che ha allungato a dieci la striscia di gare utili consecutive.

Secondo quanto riportato da Agipronews, i lagunari, attualmente in testa alla classifica con tre punti di vantaggio su Frosinone e Monza, sono considerati i principali candidati alla promozione diretta. Il salto in Serie A è praticamente certo, tanto che la quota è crollata a 1,03 su William Hill. Anche per la vittoria del campionato il Venezia è favorito, con l’ipotesi primo posto che paga 1,35 su Betflag.





Alle spalle dei veneti resta apertissima la corsa per il secondo posto. Frosinone e Monza, appaiate in classifica, sono entrambe quotate a 1,40 per la promozione diretta, segno di un duello ancora tutto da decidere nelle ultime quattro giornate.

Più indietro il Palermo, che continua a inseguire nonostante il pareggio ottenuto contro il Frosinone. La squadra di Inzaghi, trascinata da Pohjanpalo, resta comunque in corsa e viene proposta in Serie A a quota 2,10.

Discorso diverso per le altre pretendenti. Il Catanzaro di Aquilani e il Modena sono ormai indirizzati verso i playoff: la loro promozione è quotata a 10. Più distanti Juve Stabia e Cesena, con il salto di categoria fissato rispettivamente a quota 20 e 35.

Le quote raccontano dunque un campionato ormai indirizzato verso il Venezia, ma ancora apertissimo per il secondo posto, con Palermo chiamato a un finale perfetto per ribaltare i pronostici.