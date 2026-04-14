Palermo-Cesena, febbre rosanero: già oltre 22.300 tifosi al Barbera

PALERMO – Sale l’entusiasmo in vista di Palermo-Cesena. Il popolo rosanero risponde presente e lo fa con numeri importanti: è stata infatti raggiunta quota 22.345 spettatori per la sfida in programma al “Renzo Barbera”.

Un dato che conferma ancora una volta il forte legame tra la squadra e la città, pronta a spingere i ragazzi di Inzaghi in un momento decisivo della stagione. L’atmosfera si preannuncia caldissima, con uno stadio sempre più vicino al pienone.





La gara contro il Cesena rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa alla promozione e il pubblico palermitano è pronto a fare la propria parte, trasformando il Barbera in un vero e proprio fortino.

“Amunì” è il grido che accompagna la vigilia, simbolo di una passione che non conosce ostacoli.