Serie B, nasce la Commissione Media e Comunicazione: presente anche il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
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MILANO – La Lega Serie B rafforza la propria struttura organizzativa con l’istituzione della Commissione interna Media e Comunicazione, un nuovo organismo pensato per sviluppare in modo più efficace le strategie legate alla comunicazione del campionato.

L’obiettivo della Commissione è quello di migliorare il coordinamento tra i club e la Governance della Lega, favorendo il confronto su contenuti, linguaggi e strumenti utili ad aumentare visibilità, attrattività e posizionamento della Serie B.


Il nuovo organismo sarà composto da rappresentanti di diverse società del campionato: Massimiliano Martino (Frosinone), Lorenzo Marchetti (Cesena), Andrea Montanari (Reggiana), Gianluca Parenti (Spezia), Leonar Pinto (Bari) e Andrea Siracusa (Palermo).

Una scelta che punta a coinvolgere direttamente i club in un processo condiviso di analisi e proposta, con l’obiettivo di rendere sempre più competitivo e moderno il sistema comunicativo della Serie B.

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