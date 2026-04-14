Serie B, Assemblea a Milano: ufficiali le date dei playoff e della stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

MILANO – Giornata importante per la Serie B, con l’Assemblea di Lega che si è riunita a Milano alla presenza di tutte le società. Al centro dei lavori, oltre ai temi politici e organizzativi, anche le date ufficiali dei playoff, dei playout e della prossima stagione.

Il presidente Paolo Bedin ha aperto l’incontro affrontando il tema delle elezioni federali del 22 giugno, sottolineando l’importanza di concentrarsi sui contenuti e sui programmi più che sui nomi. L’Assemblea, dopo un confronto definito costruttivo, ha condiviso la necessità di elaborare un documento con le priorità della Serie B: valorizzazione dei giovani, sostenibilità economico-finanziaria e riforma del sistema.


Sul piano operativo, approvate anche nuove norme per il contenimento dei costi, con un doppio livello di intervento – federale ed endoassociativo – per introdurre un maggiore controllo sul costo del lavoro e migliorare l’equilibrio competitivo tra i club.

Playoff e playout: tutte le date ufficiali
Ratificato il calendario degli spareggi promozione e salvezza:

Turno preliminare playoff (gara unica):
Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
Semifinali playoff (andata):
Sabato 16 maggio 2026 (6ª o 7ª vs 3ª)
Domenica 17 maggio 2026 (5ª o 8ª vs 4ª)
Semifinali playoff (ritorno):
Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª o 7ª)
Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª o 8ª)
Finale playoff:
Andata: domenica 24 maggio 2026
Ritorno: venerdì 29 maggio 2026
Playout:
Andata: venerdì 15 maggio 2026 (17ª vs 16ª)
Ritorno: venerdì 22 maggio 2026 (16ª vs 17ª)

Stagione 2026/27: il calendario
L’Assemblea ha inoltre approvato le date della prossima stagione di Serie B:

Inizio campionato: sabato 22 agosto 2026 (con possibili anticipi il 21 agosto)
Fine campionato: weekend tra il 14 e il 16 maggio 2027

Infine, istituita una nuova Commissione Media e Comunicazione, che affiancherà le altre già operative per lo sviluppo delle strategie della Lega.

Una riunione che segna un passaggio chiave per il futuro della Serie B, tra riforme strutturali e definizione degli appuntamenti decisivi della stagione.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-14 153548

Cesena, Piacentini avverte: «A Palermo ambiente caldo, ma può essere un’arma»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 150323

Palermo, protesta choc all’Ucciardone: calciatore libico si cuce la bocca

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo, lavoro sulla difesa a Torretta: Inzaghi alza i ritmi verso il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Ciccio Caputo fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Caputo sulla B: «Crisi Empoli una pugnalata. Bari e Samp…»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Immagine

Juve Stabia nel caos: «Abbandonati da Solmate, rischio sopravvivenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (163) Chichizola pohjanpalo

Modena, tegola Chichizola: lesione e stagione finita

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
manfredi

Secolo XIX: “Sampdoria nel caos: scontro totale tra Tey e Manfredi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
lupo

Lupo: «Venezia, Monza e Palermo hanno gli organici più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
palermo pescara 5-0 (36) ciaramitaro barone montesano

Escl. Ciaramitaro: «Mancata Serie A sarebbe un fallimento per il Palermo»

Rosario Di Stefano Aprile 14, 2026
palermo modena 1-1 (46)

Palermo-Cesena, meteo favorevole: sole e clima ideale al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (12)

Palermo-Cesena, quote e pronostici: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 090611

Il Resto del Carlino: “Cesena, difesa da incubo: a Palermo serve una svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, Assemblea a Milano: ufficiali le date dei playoff e della stagione 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 153548

Cesena, Piacentini avverte: «A Palermo ambiente caldo, ma può essere un’arma»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 151649

Rai, svolta storica: Tiziana Alla prima telecronista ai Mondiali 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 150323

Palermo, protesta choc all’Ucciardone: calciatore libico si cuce la bocca

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo, lavoro sulla difesa a Torretta: Inzaghi alza i ritmi verso il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026