Serie B, Assemblea a Milano: ufficiali le date dei playoff e della stagione 2026/27

MILANO – Giornata importante per la Serie B, con l’Assemblea di Lega che si è riunita a Milano alla presenza di tutte le società. Al centro dei lavori, oltre ai temi politici e organizzativi, anche le date ufficiali dei playoff, dei playout e della prossima stagione.

Il presidente Paolo Bedin ha aperto l’incontro affrontando il tema delle elezioni federali del 22 giugno, sottolineando l’importanza di concentrarsi sui contenuti e sui programmi più che sui nomi. L’Assemblea, dopo un confronto definito costruttivo, ha condiviso la necessità di elaborare un documento con le priorità della Serie B: valorizzazione dei giovani, sostenibilità economico-finanziaria e riforma del sistema.





Sul piano operativo, approvate anche nuove norme per il contenimento dei costi, con un doppio livello di intervento – federale ed endoassociativo – per introdurre un maggiore controllo sul costo del lavoro e migliorare l’equilibrio competitivo tra i club.

Playoff e playout: tutte le date ufficiali

Ratificato il calendario degli spareggi promozione e salvezza:

Turno preliminare playoff (gara unica):

Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)

Semifinali playoff (andata):

Sabato 16 maggio 2026 (6ª o 7ª vs 3ª)

Domenica 17 maggio 2026 (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali playoff (ritorno):

Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª o 7ª)

Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale playoff:

Andata: domenica 24 maggio 2026

Ritorno: venerdì 29 maggio 2026

Playout:

Andata: venerdì 15 maggio 2026 (17ª vs 16ª)

Ritorno: venerdì 22 maggio 2026 (16ª vs 17ª)

Stagione 2026/27: il calendario

L’Assemblea ha inoltre approvato le date della prossima stagione di Serie B:

Inizio campionato: sabato 22 agosto 2026 (con possibili anticipi il 21 agosto)

Fine campionato: weekend tra il 14 e il 16 maggio 2027

Infine, istituita una nuova Commissione Media e Comunicazione, che affiancherà le altre già operative per lo sviluppo delle strategie della Lega.

Una riunione che segna un passaggio chiave per il futuro della Serie B, tra riforme strutturali e definizione degli appuntamenti decisivi della stagione.