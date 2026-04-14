Serie B, Assemblea a Milano: ufficiali le date dei playoff e della stagione 2026/27
MILANO – Giornata importante per la Serie B, con l’Assemblea di Lega che si è riunita a Milano alla presenza di tutte le società. Al centro dei lavori, oltre ai temi politici e organizzativi, anche le date ufficiali dei playoff, dei playout e della prossima stagione.
Il presidente Paolo Bedin ha aperto l’incontro affrontando il tema delle elezioni federali del 22 giugno, sottolineando l’importanza di concentrarsi sui contenuti e sui programmi più che sui nomi. L’Assemblea, dopo un confronto definito costruttivo, ha condiviso la necessità di elaborare un documento con le priorità della Serie B: valorizzazione dei giovani, sostenibilità economico-finanziaria e riforma del sistema.
Sul piano operativo, approvate anche nuove norme per il contenimento dei costi, con un doppio livello di intervento – federale ed endoassociativo – per introdurre un maggiore controllo sul costo del lavoro e migliorare l’equilibrio competitivo tra i club.
Playoff e playout: tutte le date ufficiali
Ratificato il calendario degli spareggi promozione e salvezza:
Turno preliminare playoff (gara unica):
Martedì 12 maggio 2026 (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
Semifinali playoff (andata):
Sabato 16 maggio 2026 (6ª o 7ª vs 3ª)
Domenica 17 maggio 2026 (5ª o 8ª vs 4ª)
Semifinali playoff (ritorno):
Martedì 19 maggio 2026 (3ª vs 6ª o 7ª)
Mercoledì 20 maggio 2026 (4ª vs 5ª o 8ª)
Finale playoff:
Andata: domenica 24 maggio 2026
Ritorno: venerdì 29 maggio 2026
Playout:
Andata: venerdì 15 maggio 2026 (17ª vs 16ª)
Ritorno: venerdì 22 maggio 2026 (16ª vs 17ª)
Stagione 2026/27: il calendario
L’Assemblea ha inoltre approvato le date della prossima stagione di Serie B:
Inizio campionato: sabato 22 agosto 2026 (con possibili anticipi il 21 agosto)
Fine campionato: weekend tra il 14 e il 16 maggio 2027
Infine, istituita una nuova Commissione Media e Comunicazione, che affiancherà le altre già operative per lo sviluppo delle strategie della Lega.
Una riunione che segna un passaggio chiave per il futuro della Serie B, tra riforme strutturali e definizione degli appuntamenti decisivi della stagione.