Cesena, Piacentini avverte: «A Palermo ambiente caldo, ma può essere un’arma»
CESENA – Il rendimento in trasferta resta uno dei principali nodi da sciogliere per il Cesena in questo finale di stagione. Dopo un buon avvio, il girone di ritorno ha portato più delusioni che soddisfazioni lontano da casa, con l’unica eccezione rappresentata dal successo di Reggio Emilia, arrivato ormai tre mesi fa.
Sabato, contro il Palermo, i bianconeri proveranno a invertire la rotta, anche se l’impegno si preannuncia tra i più complicati del campionato. A confermarlo è Matteo Piacentini, intervenuto ai microfoni di Pianeta Bianconero.
«Sarà una partita molto impegnativa – ha spiegato il difensore – anche per l’ambiente caldo e il fattore campo che lì si fa sentire a favore dei padroni di casa».
Nonostante le difficoltà, Piacentini non nasconde una certa fiducia: «Personalmente, però, mi piace giocare in questi contesti: può diventare anche un’arma a nostro favore».
Il rispetto per l’avversario resta comunque massimo: «Sappiamo che il Palermo è una squadra di livello, sembra quasi di affrontare una categoria superiore, quindi ci aspetta una sfida complicata».
Infine, il messaggio è chiaro in vista del match del “Barbera”: «Ora dobbiamo prepararci al meglio per farci trovare pronti».