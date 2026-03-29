Serie D Girone I, Athletic Palermo ko: Nissa nuova capolista, si riapre tutto. Risultati e classifica

Settimana da dimenticare per l’Athletic Palermo. I nerorosa cadono al Velodromo Borsellino contro la Reggina (0-1) e perdono la vetta del Girone I di Serie D, scivolando al secondo posto e vedendo sfumare il primato proprio nel momento più delicato della stagione.

A prendersi la scena è la Nissa, che domina il derby con la Sancataldese (5-1) e balza al comando con 56 punti. Una prova di forza che conferma le ambizioni della formazione nissena, tra le favorite fin dall’inizio.





Per l’Athletic Palermo, invece, è un passaggio a vuoto pesante: in pochi giorni sono arrivate due sconfitte decisive, prima nello scontro diretto e poi contro la Reggina, che rientra così pienamente nella corsa promozione.

Alle spalle, infatti, la classifica resta cortissima. Il Savoia batte il Ragusa (2-0) e aggancia proprio i nerorosa al secondo posto a quota 54, mentre la Reggina sale a 53 punti, riaccendendo definitivamente le proprie speranze.

Tiene il passo anche l’Igea Virtus, che supera il Castrumfavara (3-2) e resta agganciata al gruppo di testa, seppur con il peso della penalizzazione.

Risultati 29ª giornata

ACR Messina-Gelbison 1-2

Acireale-Sambiase 1-2

Athletic Palermo-Reggina 0-1

Igea Virtus-Castrumfavara 3-2

Savoia-Ragusa 2-0

Vigor Lamezia-Vibonese 0-2

Sancataldese-Nissa 1-5

Gela-Paternò 2-1 (in corso)

Enna-Milazzo (rinviata all’8 aprile)

Classifica Serie D Girone I

Nissa 56

Savoia 54

Athletic Palermo 54

Reggina 53

Igea Virtus 49 (-5)

Gelbison 45

Sambiase 45

Milazzo 42*

Gela 38

Vigor Lamezia 36

Enna 31*

Vibonese 31

Ragusa 29

Acireale 29 (-1)

Castrumfavara 27

ACR Messina 24 (-14)

Sancataldese 24

Paternò 18

*una partita in meno

Prossimo turno – 30ª giornata (2 aprile)

Castrumfavara-Acireale

Gelbison-Athletic Palermo

Milazzo-Vigor Lamezia

Nissa-Gela

Sambiase-Paternò

Savoia-ACR Messina

Ragusa-Igea Virtus

Vibonese-Sancataldese