Serie D Girone I, Athletic Palermo ko: Nissa nuova capolista, si riapre tutto. Risultati e classifica
Settimana da dimenticare per l’Athletic Palermo. I nerorosa cadono al Velodromo Borsellino contro la Reggina (0-1) e perdono la vetta del Girone I di Serie D, scivolando al secondo posto e vedendo sfumare il primato proprio nel momento più delicato della stagione.
A prendersi la scena è la Nissa, che domina il derby con la Sancataldese (5-1) e balza al comando con 56 punti. Una prova di forza che conferma le ambizioni della formazione nissena, tra le favorite fin dall’inizio.
Per l’Athletic Palermo, invece, è un passaggio a vuoto pesante: in pochi giorni sono arrivate due sconfitte decisive, prima nello scontro diretto e poi contro la Reggina, che rientra così pienamente nella corsa promozione.
Alle spalle, infatti, la classifica resta cortissima. Il Savoia batte il Ragusa (2-0) e aggancia proprio i nerorosa al secondo posto a quota 54, mentre la Reggina sale a 53 punti, riaccendendo definitivamente le proprie speranze.
Tiene il passo anche l’Igea Virtus, che supera il Castrumfavara (3-2) e resta agganciata al gruppo di testa, seppur con il peso della penalizzazione.
Risultati 29ª giornata
ACR Messina-Gelbison 1-2
Acireale-Sambiase 1-2
Athletic Palermo-Reggina 0-1
Igea Virtus-Castrumfavara 3-2
Savoia-Ragusa 2-0
Vigor Lamezia-Vibonese 0-2
Sancataldese-Nissa 1-5
Gela-Paternò 2-1 (in corso)
Enna-Milazzo (rinviata all’8 aprile)
Classifica Serie D Girone I
Nissa 56
Savoia 54
Athletic Palermo 54
Reggina 53
Igea Virtus 49 (-5)
Gelbison 45
Sambiase 45
Milazzo 42*
Gela 38
Vigor Lamezia 36
Enna 31*
Vibonese 31
Ragusa 29
Acireale 29 (-1)
Castrumfavara 27
ACR Messina 24 (-14)
Sancataldese 24
Paternò 18
*una partita in meno
Prossimo turno – 30ª giornata (2 aprile)
Castrumfavara-Acireale
Gelbison-Athletic Palermo
Milazzo-Vigor Lamezia
Nissa-Gela
Sambiase-Paternò
Savoia-ACR Messina
Ragusa-Igea Virtus
Vibonese-Sancataldese