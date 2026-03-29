Reggina colpo a Palermo: Ferraro decide, Athletic ko e vetta riaperta
Colpo pesantissimo della Reggina al “Paolo Borsellino”: gli amaranto superano 1-0 l’Athletic Palermo e riaprono completamente la corsa promozione nel Girone I di Serie D. Decide Ferraro a inizio ripresa, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti.
Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma con ritmi elevati e continui capovolgimenti di fronte. L’Athletic Palermo prova a fare la partita, rendendosi pericoloso con Micoli, mentre la Reggina risponde con le iniziative di Di Grazia ed Edera, senza però trovare il guizzo decisivo.
La svolta arriva subito dopo l’intervallo. Al 47’ Salandria verticalizza per Ferraro, lasciato incredibilmente solo: l’attaccante si presenta davanti a Martinez, si vede respingere il primo tentativo ma sulla ribattuta non sbaglia e deposita in rete il gol dello 0-1.
La Reggina ha più volte la possibilità di chiudere il match: clamorosa l’occasione sprecata da Ferraro al 72’, che calcia alto a tu per tu con il portiere, e nel finale quella di Pellicanò, che non trova lo specchio a porta praticamente sguarnita.
L’Athletic Palermo reagisce con orgoglio e sfiora il pari all’83’ con Varela, ma Lagonigro si supera con un intervento decisivo. Nel finale forcing dei rosanero, ma la difesa amaranto regge.
Da segnalare anche l’espulsione dell’allenatore della Reggina Sorci al 61’, in una gara nervosa e ad alta tensione.
Tre punti d’oro per la Reggina, che si rilancia in piena corsa per il primo posto, mentre l’Athletic Palermo incassa una sconfitta pesante che riapre completamente il campionato.