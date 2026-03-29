Athletic Palermo-Reggina, occhi dalla Serie B: presenti Rinaudo e Bogdani al “Borsellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
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Non solo spettacolo in campo, ma anche attenzione da categorie superiori sugli spalti del “Paolo Borsellino”. In occasione del big match tra Athletic Palermo e Reggina, valido per la 29ª giornata del Girone I di Serie D, sono presenti due osservatori d’eccezione.

Sugli spalti dell’impianto palermitano, infatti, sono stati avvistati Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Mantova, ed Erjon Bogdani, suo collaboratore. Una presenza che conferma l’interesse crescente attorno ai protagonisti del campionato e, in particolare, a una sfida che mette in vetrina alcuni dei profili più interessanti della categoria.


Il Mantova, club di Serie B, guarda dunque con attenzione al Girone I, segno di come il livello tecnico e il talento espresso possano attirare anche società di categoria superiore.

Un ulteriore motivo di prestigio per Athletic Palermo-Reggina, già match chiave nella corsa alla promozione, che si conferma anche palcoscenico per possibili osservazioni di mercato.

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