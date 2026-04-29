Reggina all’attacco: «Esposto contro il Messina». Caos in Serie D, classifica a rischio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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REGGIO CALABRIA – Scoppia il caso nel Girone I di Serie D. La Reggina Calcio 1914 ha presentato un esposto alla Procura Federale della FIGC denunciando presunte «gravi violazioni» da parte dell’Acr Messina e dei suoi dirigenti nel corso della stagione.

Secondo quanto riportato dalla stessa società amaranto, il Messina sarebbe stato ammesso al campionato «nonostante la dichiarazione di insolvenza decretata lo scorso anno», subendo successivamente una penalizzazione di 14 punti. Una situazione che, sempre secondo la Reggina, avrebbe inciso sulla regolarità dell’intero torneo.


Nel documento presentato, il club calabrese sostiene che «l’irregolarità dell’iscrizione al campionato e la posizione dei tesserati» avrebbe caratterizzato l’intera stagione, con un’accusa pesantissima: «l’Acr Messina avrebbe schierato giocatori con tesseramento nullo per la quasi totalità delle partite».

Sotto la lente anche i confronti diretti tra le due squadre, conclusi con una vittoria del Messina e un pareggio, risultati che – secondo la Reggina – potrebbero essere inficiati. «I fatti risulterebbero idonei ad incidere direttamente sia sulla correttezza dei risultati delle gare già disputate sia sulla regolarità complessiva del girone e della classifica», si legge nell’esposto.

Una vicenda che potrebbe avere conseguenze immediate anche sulla conclusione della stagione: dalla società amaranto filtra la richiesta di un intervento urgente della Procura Federale, con la possibilità di «una sospensione del campionato di playoff e playout» per evitare ulteriori irregolarità.

Non solo Reggina: anche altre società come Sancataldese e Acireale avrebbero presentato un esposto analogo, in attesa di sviluppi su un’indagine che potrebbe allargarsi ulteriormente. Si parla infatti di una verifica federale su almeno 13 gare disputate nel girone.

Lo scenario, se confermato, sarebbe clamoroso: «Laddove le violazioni fossero accertate e venissero correttamente riattribuiti i punteggi relativi alle gare contro il Messina, la Reggina risulterebbe oggi prima in classifica e virtualmente promossa in Serie C».

Il Girone I di Serie D entra così in una fase delicatissima, con la classifica che potrebbe essere completamente riscritta.

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