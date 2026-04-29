Pisa, Tramoni si racconta: «Recupero ok, sogno la Serie A». L’ex obiettivo del Palermo guarda avanti

PISA – Tra campo e futuro, passando per il racconto del calcio ai più giovani. Matteo Tramoni è stato tra i protagonisti del Festival “GOAL”, evento dedicato alla comunicazione sportiva che ha coinvolto studenti e addetti ai lavori, come riportato da Vtrend.it.

Nel corso dell’incontro andato in scena all’IIS Da Vinci-Fascetti di Pisa, l’attaccante nerazzurro – accostato al Palermo nello scorso mercato di gennaio – ha parlato del suo momento, soffermandosi in particolare sul recupero dall’infortunio.





«L’infortunio muscolare della settimana scorsa? Il recupero sta proseguendo bene – ha dichiarato Tramoni – i tempi non saranno molto lunghi ma non ho tempistiche certe sul rientro effettivo in campo».

Uno stop che richiede cautela, ma che non sembra preoccupare eccessivamente il giocatore, determinato a tornare presto a disposizione.

Durante l’evento, Tramoni ha anche condiviso le proprie ambizioni: «Il sogno di ogni calciatore è quello di giocare in massima serie e punto a quella». Un obiettivo chiaro, che resta al centro del suo percorso.

Non è mancato uno sguardo al futuro più lontano dal rettangolo verde. «Alla fine della mia carriera non ho intenzione di rimanere nel mondo del calcio – ha aggiunto – vorrei aprire un bar in Corsica»