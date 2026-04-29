Palermo-Catanzaro, già oltre 25mila al Barbera: boom anche per la prelazione playoff
PALERMO – Il Barbera si prepara a spingere ancora una volta il Palermo. Come comunicato dal club rosanero, sono già 25.148 gli spettatori attesi per la sfida contro il Catanzaro, in programma venerdì.
Un dato significativo che conferma il grande entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi, già certa del quarto posto e proiettata verso i playoff. Ma non è tutto.
Oltre agli abbonati, ben 8.644 tifosi rosanero hanno già acquistato il biglietto per Palermo-Catanzaro assicurandosi anche il diritto di prelazione per la semifinale playoff di ritorno al Barbera.
Un doppio segnale: da un lato il sostegno costante alla squadra, dall’altro la voglia di esserci anche nel momento più importante della stagione.
Il Barbera, ancora una volta, si conferma un fattore. E Palermo risponde presente.