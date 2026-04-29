Carrarese, Calabro: «Orgoglioso del percorso. Col Cesena vogliamo sognare i playoff»

La Carrarese si prepara alla sfida contro il Cesena con ambizione e consapevolezza. In conferenza stampa, Antonio Calabro ha tracciato il bilancio della stagione e fissato i nuovi obiettivi in vista del finale.

Il tecnico ha sottolineato con orgoglio la continuità del suo lavoro: «Sapere di essere l’unico allenatore rimasto sulla stessa panchina per due anni di Serie B mi rende orgoglioso. Oggi i progetti durano poco, invece questa continuità dimostra quanto la società abbia creduto in me e in una visione condivisa».





Sulla gara contro il Cesena, Calabro non nasconde le ambizioni: «Sarà una sfida importantissima, vogliamo chiudere bene in casa davanti ai nostri tifosi. La salvezza era l’obiettivo iniziale ed è stata raggiunta con anticipo, ma ora vogliamo essere ambiziosi e provare a inseguire un risultato storico come i playoff».

Il tecnico elogia il gruppo: «È merito dei ragazzi se oggi possiamo guardare avanti. Hanno lavorato sempre con dedizione e mentalità, e venerdì daremo tutto per regalare una gioia alla città».

Massimo rispetto per l’avversario: «Il Cesena è una squadra forte, ha cambiato guida tecnica e questo porta sempre delle difficoltà iniziali, ma hanno qualità e idee chiare. Ci aspetta una partita complicata sotto ogni aspetto».

Infine, aggiornamenti sulle condizioni della rosa: «Calabrese e Zuelli hanno riposato anche per la diffida e per recuperare energie. Abiuso è rimasto fuori per scelta tecnica. Schiavi invece sta bene, ha superato i problemi fisici e lo ha dimostrato anche a Frosinone».

La Carrarese guarda avanti: salvezza in tasca e sogno playoff ancora vivo.