Palermo, torna “Mamma Rosanero”: al Barbera un evento speciale per la Festa della Mamma

PALERMO – Il Renzo Barbera si prepara ad aprire le porte a un evento dal forte valore simbolico ed emotivo. Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna “Mamma Rosanero”, l’iniziativa dedicata al legame tra madre e figlio unito dalla passione per i colori rosanero.

Come comunicato dal club, l’esperienza permetterà ai partecipanti di vivere lo stadio da protagonisti, attraversando alcuni dei luoghi più iconici: dalla mixed zone alla flash zone, fino agli spogliatoi e al tunnel che conduce al terreno di gioco. Il momento più atteso sarà proprio sul prato del Barbera, dove ogni coppia potrà calciare un rigore sotto la Curva Nord, accompagnata dalla presentazione dello speaker e dalla proiezione sui maxischermi di una foto ricordo.





Il percorso inizierà dallo store ufficiale, dove madre e figlio potranno scegliere un pallone da utilizzare durante l’attività e da portare a casa al termine della giornata. Sul campo sarà inoltre allestita un’area dedicata a giochi e attività tecniche, tra passaggi e palleggi.

Due i pacchetti disponibili: “Mamma + 1” al costo di 49 euro (madre e un figlio/a) e “Mamma + 2” a 65 euro (madre e due figli/e). Previsti sei slot orari, dalle 9.30 alle 12.00, per consentire una gestione ordinata dell’evento.

La vendita dei biglietti sarà attiva online su Vivaticket fino al 5 maggio, con una fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione 2025/2026 fino al 3 maggio. Successivamente, eventuali posti residui saranno messi a disposizione del pubblico.

Un’occasione unica per vivere il Barbera in maniera diversa, trasformando lo stadio in un luogo di emozioni condivise e ricordi indelebili.

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