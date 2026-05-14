Mantova, sorpresa Rinaudo: l’ex Palermo verso l’addio

Il Mantova potrebbe presto cambiare assetto dirigenziale dopo la salvezza conquistata in Serie B. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il club lombardo starebbe valutando una svolta inattesa nell’area sportiva nonostante il buon campionato disputato dopo l’arrivo di Leandro Rinaudo e di Francesco Modesto in panchina.

Come evidenzia Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il lavoro svolto dalla dirigenza e dal tecnico subentrato a Possanzini aveva permesso al Mantova di raggiungere l’obiettivo permanenza grazie a una serie di innesti mirati e a un cambio di marcia nella seconda parte della stagione. Nonostante questo, però, il futuro dell’attuale direttore sportivo resta tutt’altro che certo.





Secondo quanto riferisce ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il nome individuato per l’eventuale successione sarebbe quello di Fabio Brutti, ex direttore sportivo del Caldiero Terme e attualmente vicino all’Hellas Verona nel settore giovanile. Una candidatura che rappresenterebbe una sorpresa, considerando il possibile salto di categoria del dirigente.

L’articolo firmato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com sottolinea inoltre come resti da definire anche la posizione di Francesco Modesto, protagonista di una salvezza importante dopo il suo arrivo in corsa sulla panchina biancorossa. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere quale direzione prenderà il progetto tecnico del Mantova.

Intanto, come racconta ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Fabio Brutti potrebbe diventare uno dei nomi più caldi per il futuro del club virgiliano, in una fase di riflessione che potrebbe portare a una vera rivoluzione interna.