Palermo Under 17, rimonta e spettacolo: 4-2 al Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
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Vittoria ricca di emozioni per il Palermo Under 17, che supera il Pescara Under 17 con il punteggio di 4-2 al termine di una gara combattuta e piena di colpi di scena.

A partire meglio sono gli abruzzesi, che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Turcu Yanis, bravo ad approfittare di un rimpallo in area e a battere la difesa rosanero.


Nella ripresa cambia completamente la partita. Il Palermo entra in campo con grande intensità e ribalta il risultato in pochi minuti: prima Gargiulo firma il pareggio, poi Platania completa la rimonta portando i rosanero sul 2-1.

Il Pescara reagisce e trova il momentaneo 2-2 con Babacar, sfruttando un errore difensivo dei padroni di casa. Ma i ragazzi di mister Cesare Bovo non si fermano: ancora Platania realizza il gol del 3-2, confermandosi protagonista del match.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Bertolino, che al 65’ firma il 4-2 e mette al sicuro il risultato.

Con questa vittoria il Palermo Under 17 sale a quota 46 punti in classifica, mentre il Pescara resta fermo a 14.

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