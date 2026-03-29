Palermo, Inzaghi al Bioparco di Sicilia: giornata di relax prima della volata finale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
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Giornata di relax per il Palermo e per Filippo Inzaghi, che ha approfittato della domenica di sosta per staccare la spina. Il tecnico rosanero ha trascorso alcune ore al Bioparco di Sicilia, concedendosi un momento di tranquillità lontano dal campo.

Una pausa breve ma significativa, voluta dallo stesso allenatore anche per il gruppo squadra, dopo settimane intense tra impegni e pressione legata alla corsa alla Serie A. Il clima disteso e sereno, testimoniato anche dagli scatti condivisi sui social, rappresenta un passaggio importante per ricaricare le energie in vista del finale di stagione.


Da domani, però, si torna subito a lavorare. Il Palermo riprenderà gli allenamenti al CFA di Torretta con l’obiettivo fissato sulla sfida contro l’Avellino, snodo fondamentale nella corsa promozione.

La pausa è finita: adesso inizia la fase decisiva.

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