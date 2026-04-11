Athletic Club Palermo, c’è il Castrumfavara. Il DS Clemente: «Daremo il massimo fino alla fine»

Tre sconfitte consecutive non possono cancellare quanto di buono fatto. Ma adesso serve una reazione. L’Athletic Club Palermo torna in campo domenica al Velodromo “Paolo Borsellino” contro il Castrumfavara (ore 15) con un solo obiettivo: riprendersi.

Il momento è delicato, ma non preoccupante. Il direttore sportivo Giampiero Clemente ha voluto proteggere il gruppo: «Le tre sconfitte non devono cancellare il grande percorso fatto da questi ragazzi».





Un percorso che ha già superato ogni aspettativa: «L’obiettivo era la salvezza e lo abbiamo centrato, valorizzando i giocatori. Essere lì sopra non è casuale».

Adesso, però, entra in gioco la mentalità: «Non vogliamo avere rimpianti, daremo il massimo fino alla fine». Quattro partite per chiudere bene una stagione comunque positiva.

Ferraro dovrà fare i conti con diverse assenze, tra squalifiche e infortuni, ma potrà contare su un gruppo che ha sempre dimostrato compattezza. Ed è proprio su questo che si basa la fiducia: «Siamo un gruppo unito e non ci sfalderemo».

Il Castrumfavara arriva in un buon momento di forma, ma l’Athletic Palermo vuole far valere il fattore Velodromo e ritrovare una vittoria che manca da troppo.

Biglietti disponibili su Vivaticket e al botteghino domenica dalle 11, con apertura cancelli alle 13. Il pubblico può diventare l’arma in più.

Sono 21 i giocatori convocati da mister Ferraro. Assenti per squalifica Martinez e Vesprini, indisponibili Bongiovanni, Crivello, Fastiggi, Mori, Palumbo e Zalazar. Di seguito l’elenco completo

Portieri: Cucinotta, Greliak

Difensori: Greco, Massei, Mazzotta, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres

Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Faccetti, Grammauta, Lores Varela, Maurino, Zaic

Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Rafele

INFO BIGLIETTI – I biglietti per il match sono in vendita su Vivaticket al costo di 5 euro più diritti di prevendita al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/athletic-club-palermo-castrumfavara/299490. Sarà possibile acquistarli anche al botteghino del Velodromo Paolo Borsellino nella giornata di domenica, a partire dalle ore 11. Per l’acquisto dei tagliandi sarà necessario presentare un documento d’identità. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 13.