Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Frosinone, c’è un protagonista assoluto tra i rosanero: Filippo Ranocchia. Il centrocampista del Palermo è stato infatti votato dai tifosi come “Player of the Match” della sfida dello Stirpe.

Una prestazione di sostanza e qualità, impreziosita dal gol nel finale che ha evitato la sconfitta alla squadra di Inzaghi. Una rete pesantissima, arrivata negli ultimi minuti, che ha premiato la reazione del Palermo dopo lo svantaggio firmato da Calò.


Ranocchia si conferma così uno degli uomini chiave del finale di stagione rosanero: per lui si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello già realizzato nella gara precedente, oltre a una costante presenza nella costruzione del gioco.

Il riconoscimento dei tifosi sottolinea l’importanza del numero 10, sempre più punto di riferimento per la squadra in una fase decisiva del campionato.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo brescia 2-2 B (9) accardi andrea

Escl. Accardi: «Palermo da Serie A. Baldini? Merita la Nazionale maggiore»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Palermo superiore al Frosinone. Baldini? La Nazionale maggiore non è l’Under 21»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 101953

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
09100040-444e-4c04-9cfa-eeee9b9b3435

Tuttosport: “Ranocchia risponde a Calò: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo monza 0-3 (24) ranocchia

Tuttosport: “Palermo: Ranocchia per sperare ancora!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 094214

Gazzetta dello Sport: “Calò illumina, Ranocchia risponde: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 093339

Gazzetta dello Sport: “Frosinone d’acciaio. Inzaghi, punto amaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (13) miccoli

Miccoli e il carcere: «Quel tragitto verso il cancello è stato terribile»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
image-02 miccoli

Miccoli, caduta e rinascita: «A Palermo mi sentivo sopra tutto. Falcone? Me ne vergogno, vi racconto quella notte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
image-06 miccoli

Miccoli si racconta: «Maradona come Gesù. Moggi? Mi trattò male, poi chiedeva di me in carcere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo brescia 2-2 B (9) accardi andrea

Escl. Accardi: «Palermo da Serie A. Baldini? Merita la Nazionale maggiore»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Palermo superiore al Frosinone. Baldini? La Nazionale maggiore non è l’Under 21»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026