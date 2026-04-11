Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Frosinone, c’è un protagonista assoluto tra i rosanero: Filippo Ranocchia. Il centrocampista del Palermo è stato infatti votato dai tifosi come “Player of the Match” della sfida dello Stirpe.

Una prestazione di sostanza e qualità, impreziosita dal gol nel finale che ha evitato la sconfitta alla squadra di Inzaghi. Una rete pesantissima, arrivata negli ultimi minuti, che ha premiato la reazione del Palermo dopo lo svantaggio firmato da Calò.





Ranocchia si conferma così uno degli uomini chiave del finale di stagione rosanero: per lui si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello già realizzato nella gara precedente, oltre a una costante presenza nella costruzione del gioco.

Il riconoscimento dei tifosi sottolinea l’importanza del numero 10, sempre più punto di riferimento per la squadra in una fase decisiva del campionato.