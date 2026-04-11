Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 115142

FROSINONE – Delusione, rammarico ma anche rispetto per l’avversario. È questo il sentimento predominante tra i tifosi del Frosinone, intervistati ieri sera da Extra Tv al termine del pareggio per 1-1 contro il Palermo.

Il gol subito nel finale ha lasciato l’amaro in bocca a gran parte del pubblico dello “Stirpe”, che già assaporava i tre punti: «Peccato, non si può pareggiare così all’ultimo – racconta un tifoso –. Eravamo a un passo dalla vittoria».


Ma tra i sostenitori giallazzurri emerge anche una consapevolezza chiara: il Palermo si è confermato avversario di altissimo livello. «Il Palermo è stata la miglior squadra che ha giocato qui allo Stirpe – ammette un tifoso –. Ci ha messo in difficoltà, soprattutto a centrocampo, dove ha bloccato il nostro gioco».

Un giudizio condiviso da molti: «È una gran bella squadra – spiegano dagli spalti –. Hanno giocato meglio, soprattutto nel primo tempo, noi non siamo riusciti a stare dietro al loro ritmo».

Nonostante questo, il punto viene comunque considerato prezioso: «È un pareggio giusto – sottolinea un altro tifoso –. Loro hanno avuto le loro occasioni, ma noi siamo riusciti a restare in partita e a portare a casa un punto importante».

C’è anche chi evidenzia come il Palermo abbia sfiorato più volte il vantaggio: «Hanno preso anche un palo, potevano vincerla. Però noi abbiamo fatto un gran gol con Calò e siamo rimasti sempre in gara».

Il rispetto verso i rosanero è evidente anche nelle parole più lucide: «Il Palermo è una squadra forte, costruita per salire in Serie A. Però siamo riusciti a tenerli dietro e questo conta».

Resta però il rimpianto per una vittoria sfumata nel finale: «Ci rode, perché mancavano pochi minuti. Avevamo fatto una grande prestazione, ma contro squadre così basta un attimo per essere puniti».

Non manca comunque la fiducia per il futuro: «Ci crediamo ancora alla Serie A. Questa squadra è forte e può arrivare fino in fondo».

Tra delusione e consapevolezza, dunque, il messaggio che arriva da Frosinone è chiaro: il Palermo fa paura, ma la corsa promozione resta apertissima.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo brescia 2-2 B (9) accardi andrea

Escl. Accardi: «Palermo da Serie A. Baldini? Merita la Nazionale maggiore»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Palermo superiore al Frosinone. Baldini? La Nazionale maggiore non è l’Under 21»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 101953

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
09100040-444e-4c04-9cfa-eeee9b9b3435

Tuttosport: “Ranocchia risponde a Calò: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo monza 0-3 (24) ranocchia

Tuttosport: “Palermo: Ranocchia per sperare ancora!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 094214

Gazzetta dello Sport: “Calò illumina, Ranocchia risponde: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 093339

Gazzetta dello Sport: “Frosinone d’acciaio. Inzaghi, punto amaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (13) miccoli

Miccoli e il carcere: «Quel tragitto verso il cancello è stato terribile»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
image-02 miccoli

Miccoli, caduta e rinascita: «A Palermo mi sentivo sopra tutto. Falcone? Me ne vergogno, vi racconto quella notte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
image-06 miccoli

Miccoli si racconta: «Maradona come Gesù. Moggi? Mi trattò male, poi chiedeva di me in carcere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo monza 0-3 (23) pohjanpalo ranocchia

Repubblica: “Ranocchia decisivo, Bani certezza: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo brescia 2-2 B (9) accardi andrea

Escl. Accardi: «Palermo da Serie A. Baldini? Merita la Nazionale maggiore»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Palermo superiore al Frosinone. Baldini? La Nazionale maggiore non è l’Under 21»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 101953

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026