Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

FROSINONE – Delusione, rammarico ma anche rispetto per l’avversario. È questo il sentimento predominante tra i tifosi del Frosinone, intervistati ieri sera da Extra Tv al termine del pareggio per 1-1 contro il Palermo.

Il gol subito nel finale ha lasciato l’amaro in bocca a gran parte del pubblico dello “Stirpe”, che già assaporava i tre punti: «Peccato, non si può pareggiare così all’ultimo – racconta un tifoso –. Eravamo a un passo dalla vittoria».





Ma tra i sostenitori giallazzurri emerge anche una consapevolezza chiara: il Palermo si è confermato avversario di altissimo livello. «Il Palermo è stata la miglior squadra che ha giocato qui allo Stirpe – ammette un tifoso –. Ci ha messo in difficoltà, soprattutto a centrocampo, dove ha bloccato il nostro gioco».

Un giudizio condiviso da molti: «È una gran bella squadra – spiegano dagli spalti –. Hanno giocato meglio, soprattutto nel primo tempo, noi non siamo riusciti a stare dietro al loro ritmo».

Nonostante questo, il punto viene comunque considerato prezioso: «È un pareggio giusto – sottolinea un altro tifoso –. Loro hanno avuto le loro occasioni, ma noi siamo riusciti a restare in partita e a portare a casa un punto importante».

C’è anche chi evidenzia come il Palermo abbia sfiorato più volte il vantaggio: «Hanno preso anche un palo, potevano vincerla. Però noi abbiamo fatto un gran gol con Calò e siamo rimasti sempre in gara».

Il rispetto verso i rosanero è evidente anche nelle parole più lucide: «Il Palermo è una squadra forte, costruita per salire in Serie A. Però siamo riusciti a tenerli dietro e questo conta».

Resta però il rimpianto per una vittoria sfumata nel finale: «Ci rode, perché mancavano pochi minuti. Avevamo fatto una grande prestazione, ma contro squadre così basta un attimo per essere puniti».

Non manca comunque la fiducia per il futuro: «Ci crediamo ancora alla Serie A. Questa squadra è forte e può arrivare fino in fondo».

Tra delusione e consapevolezza, dunque, il messaggio che arriva da Frosinone è chiaro: il Palermo fa paura, ma la corsa promozione resta apertissima.