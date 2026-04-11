Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
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FROSINONE – Il Palermo esce dallo “Stirpe” con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di aver giocato una grande partita. A commentare l’1-1 maturato ieri sera contro il Frosinone è stato Jacopo Segre, intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero.

«È stata una partita tosta – ha spiegato il centrocampista –. Fisicamente stavamo molto bene, abbiamo dato tutto e creato tante occasioni per sbloccarla. Purtroppo il calcio è così: loro hanno fatto un tiro da 25 metri e hanno segnato. Siamo stati bravi a recuperarla, non era facile».


Un pareggio arrivato nel finale, che lascia comunque sensazioni positive nello spogliatoio rosanero: «Le sensazioni sono positive perché è l’ennesima partita in cui creiamo tanto. Siamo riusciti a riprenderla, anche se volevamo vincerla. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione delle occasioni».

Dopo la rimonta già vista contro il Padova, il Palermo ha dimostrato ancora una volta carattere e spirito di gruppo: «Siamo un grandissimo gruppo. Riprendere una partita così importante contro un avversario forte non era facile. Siamo orgogliosi, anche se volevamo i tre punti».

Un pensiero anche ai tifosi, assenti in massa per le restrizioni: «Sono il nostro dodicesimo uomo. Ringraziamo chi c’era e chi ci ha seguito da casa. Volevamo regalare una gioia a tutti, peccato non esserci riusciti».

Adesso testa al prossimo impegno: «Dobbiamo vincerle tutte, c’è poco da dire. Siamo una squadra forte e possiamo ottenere questi risultati».

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