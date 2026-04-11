Palermo Women, le convocate per il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo femminile

PALERMO – Diramata la lista delle convocate del Palermo Women in vista della sfida contro il Lecce Women, in programma domani. Una gara importante per le rosanero, chiamate a dare continuità e punti in questo finale di stagione.

Di seguito l’elenco completo delle calciatrici a disposizione:


Portieri:
Sorce

Difensori e centrocampiste:
Leto, Scalici, I. Viscuso, Piro, Cancilla, Coco, Cracchiolo, S. Viscuso, Purpura, Chirillo, Palermo, Cangelosi, Di Salvo, Caravello, Falzone

Attaccanti:
Dragotto, Bruno, Incontrera, Biundo

Il Palermo si prepara dunque alla trasferta contro il Lecce con un gruppo ampio e competitivo, pronto a giocarsi una sfida delicata.

Altre notizie

PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo brescia 2-2 B (9) accardi andrea

Escl. Accardi: «Palermo da Serie A. Baldini? Merita la Nazionale maggiore»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Palermo superiore al Frosinone. Baldini? La Nazionale maggiore non è l’Under 21»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 101953

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
09100040-444e-4c04-9cfa-eeee9b9b3435

Tuttosport: “Ranocchia risponde a Calò: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo monza 0-3 (24) ranocchia

Tuttosport: “Palermo: Ranocchia per sperare ancora!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 094214

Gazzetta dello Sport: “Calò illumina, Ranocchia risponde: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 093339

Gazzetta dello Sport: “Frosinone d’acciaio. Inzaghi, punto amaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (13) miccoli

Miccoli e il carcere: «Quel tragitto verso il cancello è stato terribile»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
image-02 miccoli

Miccoli, caduta e rinascita: «A Palermo mi sentivo sopra tutto. Falcone? Me ne vergogno, vi racconto quella notte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo femminile

Palermo Women, le convocate per il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
e2d882cf-174e-4c5a-bf43-0a5ae8828ff9

Athletic Club Palermo, c’è il Castrumfavara. Il DS Clemente: «Daremo il massimo fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026