Palermo Women, le convocate per il Lecce
PALERMO – Diramata la lista delle convocate del Palermo Women in vista della sfida contro il Lecce Women, in programma domani. Una gara importante per le rosanero, chiamate a dare continuità e punti in questo finale di stagione.
Di seguito l’elenco completo delle calciatrici a disposizione:
Portieri:
Sorce
Difensori e centrocampiste:
Leto, Scalici, I. Viscuso, Piro, Cancilla, Coco, Cracchiolo, S. Viscuso, Purpura, Chirillo, Palermo, Cangelosi, Di Salvo, Caravello, Falzone
Attaccanti:
Dragotto, Bruno, Incontrera, Biundo
Il Palermo si prepara dunque alla trasferta contro il Lecce con un gruppo ampio e competitivo, pronto a giocarsi una sfida delicata.