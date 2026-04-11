Serie B, 34ª giornata: Venezia e Modena avanti, Pescara in gol nel recupero. Risultati e classifica live
Si chiudono i primi tempi delle gare delle 15:00 della 34ª giornata di Serie B, con sviluppi importanti sia in vetta che nella zona playoff e salvezza.
Venezia e Modena avanti, Pescara colpisce nel recupero
Il Venezia continua a spingere in testa alla classifica ed è avanti 0-1 sul campo della Virtus Entella grazie al gol di Haps al 13’.
Vantaggio esterno anche per il Modena, che conduce 0-1 contro il Südtirol con la rete di Santoro al 21’. Da segnalare anche un rigore fallito dai padroni di casa nelle prime fasi di gara.
Colpo importante del Pescara, che sblocca il match contro la Sampdoria proprio al terzo minuto di recupero del primo tempo con Di Nardo, portandosi sull’1-0.
Ancora bloccata sullo 0-0 invece Juve Stabia-Cesena.
Classifica Serie B (aggiornata live)
Venezia 74 pt
Frosinone 69 pt
Monza 66 pt
Palermo 65 pt
Modena 53 pt
Catanzaro 53 pt
Juve Stabia 46 pt
Cesena 45 pt
Carrarese 42 pt
Südtirol 39 pt
Avellino 39 pt
Mantova 37 pt
Sampdoria 37 pt
Empoli 36 pt
Pescara 35 pt
Padova 34 pt
Virtus Entella 34 pt
Bari 34 pt
Spezia 30 pt
Reggiana 30 pt
Con questi risultati parziali, il Venezia allunga momentaneamente in vetta, mentre il Modena consolida la propria posizione in zona playoff. Il Pescara, grazie al gol nel recupero, prova invece a rilanciarsi nella corsa salvezza.
Tutto resta aperto in vista dei secondi tempi, pronti a cambiare ancora una volta gli equilibri di una giornata sempre più decisiva.