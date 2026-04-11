Serie B, 34ª giornata: Juve Stabia ok, Sampdoria rimonta il Pescara nel finale. Risultati e classifica aggiornata
Si chiudono le gare delle 15:00 della 34ª giornata di Serie B con risultati pesanti per la classifica, tra colpi di scena e ribaltoni nel finale.
Juve Stabia decisiva, Venezia rallenta
Colpo importante della Juve Stabia, che supera il Cesena per 2-0 grazie alle reti di Varnier e Carissoni, rilanciandosi con forza nella corsa playoff.
Frena invece il Venezia capolista, bloccato sull’1-1 dalla Virtus Entella. Dopo il vantaggio iniziale firmato Haps, i liguri trovano il pareggio nella ripresa con Guiu.
Pari tra Südtirol e Modena
Finisce 1-1 anche tra Südtirol e Modena: vantaggio ospite con Santoro, risposta altoatesina nella ripresa con Pietrangeli.
Colpo Sampdoria: rimonta nel finale
Il risultato più sorprendente arriva da Pescara, dove la Sampdoria ribalta la gara nel finale vincendo 1-2. Dopo il vantaggio abruzzese firmato Di Nardo su rigore nel recupero del primo tempo, i blucerchiati trovano prima il pari e poi il gol vittoria con Depaoli, decisivo negli ultimi minuti.
Classifica Serie B (aggiornata)
Venezia 72 pt
Frosinone 69 pt
Monza 66 pt
Palermo 65 pt
Catanzaro 53 pt
Modena 51 pt
Juve Stabia 45 pt
Cesena 44 pt
Carrarese 42 pt
Südtirol 40 pt
Sampdoria 40 pt
Avellino 39 pt
Mantova 37 pt
Empoli 36 pt
Entella 35 pt
Padova 34 pt
Bari 34 pt
Pescara 32 pt
Spezia 30 pt
Reggiana 30 pt
Equilibri in continuo movimento
La Sampdoria riapre i giochi nella parte centrale della classifica con una vittoria pesantissima, mentre la Juve Stabia resta agganciata al treno playoff.
In vetta il Venezia rallenta ma mantiene il comando, con il Palermo che resta pienamente in corsa per la promozione diretta.
Un turno che conferma quanto la Serie B sia imprevedibile fino all’ultimo minuto.