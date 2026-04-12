Athletic Palermo, ko pesante al Velodromo: il Castrumfavara passa 3-0

Angelo Giambona Aprile 12, 2026
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Brutta battuta d’arresto per l’Athletic Club Palermo, sconfitto 0-3 al “Velodromo Paolo Borsellino” dal Castrumfavara al termine di una gara complicata sin dalle prime battute.

Gli ospiti partono forte e sbloccano subito il match al 7’ con Piazza, approfittando di un avvio poco incisivo dei nerorosa. L’Athletic prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni pulite e subisce anche il raddoppio firmato da Varela, che indirizza ulteriormente la partita.


La squadra di Ferraro ha l’occasione per riaprire il match, ma Bonfiglio fallisce un calcio di rigore, episodio che pesa nell’economia della gara e spegne l’entusiasmo dei padroni di casa.

Nella ripresa l’Athletic prova a riorganizzarsi, ma il Castrumfavara gestisce con ordine e colpisce ancora, chiudendo definitivamente i conti con la rete di Mateusz per lo 0-3 finale.

Una sconfitta netta che conferma il momento difficile dei nerorosa, chiamati ora a ritrovare compattezza e risultati nelle ultime giornate di campionato.

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