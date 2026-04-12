Serie B, Padova-Empoli 1-0: Bortolussi decide nel finale, biancoscudati in festa. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Il Padova conquista tre punti pesantissimi battendo l’Empoli per 1-0 al termine di una gara equilibrata e decisa solo nel finale. A far esplodere l’Euganeo è Mattia Bortolussi, autore del gol vittoria all’84’ dopo una lunga pressione dei biancoscudati.

Gara bloccata, poi l’acuto decisivo


Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, con occasioni da entrambe le parti ma senza concretezza sotto porta. Nella ripresa il Padova alza i ritmi e sfiora più volte il vantaggio, mentre l’Empoli risponde con una clamorosa traversa colpita da Popov.

La partita si decide all’84’: inserimento sulla destra, palla messa in mezzo, batti e ribatti in area e Bortolussi è il più rapido di tutti a ribadire in rete da pochi passi, facendo esplodere il pubblico di casa.

Nel finale l’Empoli prova a reagire ma senza trovare il pari, mentre il Padova difende con ordine fino al triplice fischio.

Classifica Serie B (aggiornata)
Venezia 72 pt
Frosinone 69 pt
Monza 69 pt
Palermo 65 pt
Catanzaro 54 pt
Modena 51 pt
Juve Stabia 48 pt
Cesena 44 pt
Carrarese 42 pt
Südtirol 40 pt
Sampdoria 40 pt
Avellino 40 pt
Mantova 37 pt
Padova 37 pt
Empoli 36 pt
Entella 35 pt
Bari 34 pt
Pescara 32 pt
Spezia 30 pt
Reggiana 30 pt
Tre punti che pesano

Il successo permette al Padova di agganciare quota 37 punti, guadagnando terreno nella corsa salvezza e allontanandosi dalle zone più calde. Per l’Empoli, invece, una sconfitta che rallenta il cammino e lascia i toscani invischiati nella parte medio-bassa della classifica.

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