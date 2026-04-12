Serie B, Padova-Empoli 1-0: Bortolussi decide nel finale, biancoscudati in festa. Classifica aggiornata

Il Padova conquista tre punti pesantissimi battendo l’Empoli per 1-0 al termine di una gara equilibrata e decisa solo nel finale. A far esplodere l’Euganeo è Mattia Bortolussi, autore del gol vittoria all’84’ dopo una lunga pressione dei biancoscudati.

Gara bloccata, poi l’acuto decisivo





Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, con occasioni da entrambe le parti ma senza concretezza sotto porta. Nella ripresa il Padova alza i ritmi e sfiora più volte il vantaggio, mentre l’Empoli risponde con una clamorosa traversa colpita da Popov.

La partita si decide all’84’: inserimento sulla destra, palla messa in mezzo, batti e ribatti in area e Bortolussi è il più rapido di tutti a ribadire in rete da pochi passi, facendo esplodere il pubblico di casa.

Nel finale l’Empoli prova a reagire ma senza trovare il pari, mentre il Padova difende con ordine fino al triplice fischio.

Classifica Serie B (aggiornata)

Venezia 72 pt

Frosinone 69 pt

Monza 69 pt

Palermo 65 pt

Catanzaro 54 pt

Modena 51 pt

Juve Stabia 48 pt

Cesena 44 pt

Carrarese 42 pt

Südtirol 40 pt

Sampdoria 40 pt

Avellino 40 pt

Mantova 37 pt

Padova 37 pt

Empoli 36 pt

Entella 35 pt

Bari 34 pt

Pescara 32 pt

Spezia 30 pt

Reggiana 30 pt

Tre punti che pesano

Il successo permette al Padova di agganciare quota 37 punti, guadagnando terreno nella corsa salvezza e allontanandosi dalle zone più calde. Per l’Empoli, invece, una sconfitta che rallenta il cammino e lascia i toscani invischiati nella parte medio-bassa della classifica.