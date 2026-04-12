Palermo Women, pari a reti bianche contro il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
pipitone palermo femminile

PALERMO – Pari esterno per il Palermo Women, che torna dalla trasferta contro il Lecce con uno 0-0 nella gara valida per la 20ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La squadra guidata da Rosalia Pipitone porta a casa un punto utile al termine di una sfida equilibrata, giocata con ordine e attenzione difensiva. Le rosanero hanno mostrato solidità, riuscendo a contenere le iniziative delle padrone di casa e mantenendo inviolata la propria porta.


Un risultato che consente al Palermo Women di muovere la classifica e dare continuità al proprio percorso, in attesa dei prossimi impegni stagionali.

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