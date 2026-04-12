Serie D girone I, bagarre totale: Savoia aggancia la Nissa. Risultati e classifica aggiornata

Equilibrio assoluto e scenari ancora tutti da scrivere. La 31ª giornata del girone I di Serie D non rompe gli equilibri al vertice, ma ridisegna le gerarchie: il Savoia aggancia la Nissa in testa, mentre alle spalle si accende ancora di più la corsa playoff e la lotta salvezza.

La capolista Nissa rallenta sul campo dell’Acireale (0-0), senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Non ne approfitta la Reggina, fermata a sua volta sullo 0-0 a Gela, in una gara bloccata e povera di occasioni. A guadagnare terreno è invece il Savoia, che espugna Lamezia per 2-1 in rimonta e sale a quota 60 punti, raggiungendo i siciliani in vetta.





Dietro, frenata pesante per l’Athletic Palermo, travolto in casa dal Castrumfavara (0-3), risultato che rallenta la corsa dei nerorosa e riapre definitivamente la corsa alle posizioni playoff. Ne approfitta la Gelbison, che espugna San Cataldo (0-1) e si porta al quinto posto, scavalcando l’Igea Virtus, ferma ai box per il rinvio della gara contro la Vibonese a causa del forte vento.

In zona salvezza, spicca il successo dell’ACR Messina, che supera il Ragusa 1-0 e prova a tenere viva la speranza nonostante la penalizzazione. Pareggio senza reti tra Paternò e Milazzo, mentre Enna e Sambiase si dividono la posta (1-1), muovendo una classifica ancora molto corta nella parte centrale.

Con tre giornate ancora da disputare (oltre ai recuperi), ogni punto pesa sempre di più. La sensazione è che tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti, tra incroci diretti e possibili sorprese.

Risultati 31ª giornata

Messina-Ragusa 1-0

Acireale-Nissa 0-0

Athletic Palermo-Castrumfavara 0-3

Gela-Reggina 0-0

Paternò-Milazzo 0-0

Sancataldese-Gelbison 0-1

Vigor Lamezia-Savoia 1-2

Enna-Sambiase 1-1

Igea Virtus-Vibonese (rinviata)

Classifica

Nissa 60

Savoia 60

Reggina 54*

Athletic Palermo 54

Gelbison 51

Igea Virtus 49 (-5)*

Sambiase 49

Milazzo 43*

Gela 42

Vigor Lamezia 36*

Enna 35*

Ragusa 32

Acireale 31 (-1)

Vibonese 31*

Castrumfavara 28

ACR Messina 27 (-14)

Sancataldese 27

Paternò 18

(*una gara in meno)

Recuperi (15 aprile)

Milazzo-Vigor Lamezia

Reggina-Enna

Prossimo turno (32ª giornata)

Castrumfavara-Gela

Gelbison-Acireale

Milazzo-Sambiase

Nissa-Enna

Reggina-Paternò

Savoia-Igea Virtus

Ragusa-Sancataldese

Vibonese-Athletic Palermo

Vigor Lamezia-ACR Messina