Serie D girone I, bagarre totale: Savoia aggancia la Nissa. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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Equilibrio assoluto e scenari ancora tutti da scrivere. La 31ª giornata del girone I di Serie D non rompe gli equilibri al vertice, ma ridisegna le gerarchie: il Savoia aggancia la Nissa in testa, mentre alle spalle si accende ancora di più la corsa playoff e la lotta salvezza.

La capolista Nissa rallenta sul campo dell’Acireale (0-0), senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Non ne approfitta la Reggina, fermata a sua volta sullo 0-0 a Gela, in una gara bloccata e povera di occasioni. A guadagnare terreno è invece il Savoia, che espugna Lamezia per 2-1 in rimonta e sale a quota 60 punti, raggiungendo i siciliani in vetta.


Dietro, frenata pesante per l’Athletic Palermo, travolto in casa dal Castrumfavara (0-3), risultato che rallenta la corsa dei nerorosa e riapre definitivamente la corsa alle posizioni playoff. Ne approfitta la Gelbison, che espugna San Cataldo (0-1) e si porta al quinto posto, scavalcando l’Igea Virtus, ferma ai box per il rinvio della gara contro la Vibonese a causa del forte vento.

In zona salvezza, spicca il successo dell’ACR Messina, che supera il Ragusa 1-0 e prova a tenere viva la speranza nonostante la penalizzazione. Pareggio senza reti tra Paternò e Milazzo, mentre Enna e Sambiase si dividono la posta (1-1), muovendo una classifica ancora molto corta nella parte centrale.

Con tre giornate ancora da disputare (oltre ai recuperi), ogni punto pesa sempre di più. La sensazione è che tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti, tra incroci diretti e possibili sorprese.

Risultati 31ª giornata

Messina-Ragusa 1-0
Acireale-Nissa 0-0
Athletic Palermo-Castrumfavara 0-3
Gela-Reggina 0-0
Paternò-Milazzo 0-0
Sancataldese-Gelbison 0-1
Vigor Lamezia-Savoia 1-2
Enna-Sambiase 1-1
Igea Virtus-Vibonese (rinviata)

Classifica

Nissa 60
Savoia 60
Reggina 54*
Athletic Palermo 54
Gelbison 51
Igea Virtus 49 (-5)*
Sambiase 49
Milazzo 43*
Gela 42
Vigor Lamezia 36*
Enna 35*
Ragusa 32
Acireale 31 (-1)
Vibonese 31*
Castrumfavara 28
ACR Messina 27 (-14)
Sancataldese 27
Paternò 18

(*una gara in meno)

Recuperi (15 aprile)

Milazzo-Vigor Lamezia
Reggina-Enna

Prossimo turno (32ª giornata)

Castrumfavara-Gela
Gelbison-Acireale
Milazzo-Sambiase
Nissa-Enna
Reggina-Paternò
Savoia-Igea Virtus
Ragusa-Sancataldese
Vibonese-Athletic Palermo
Vigor Lamezia-ACR Messina

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