Fico rivela a “Verissimo”: «Izzo mi ha lasciata dopo la trasferta di Palermo»

Tra campo e vita privata, il nome di Palermo finisce anche al centro del gossip. Raffaella Fico, ospite nel salotto di “Verissimo”, ha raccontato pubblicamente la fine della relazione con il difensore dell’Avellino Armando Izzo.

La showgirl ha parlato di un momento estremamente difficile della sua vita, segnato da eventi personali molto dolorosi. Come spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin, la rottura con il calciatore è arrivata in maniera improvvisa, definita «un fulmine a ciel sereno».





Secondo il racconto della Fico, la separazione sarebbe avvenuta subito dopo la trasferta di Palermo, partita nella quale Izzo è stato espulso. «Ha deciso di andare via improvvisamente dopo quella gara», ha dichiarato la showgirl, sottolineando come la coppia stesse convivendo e progettando un futuro insieme.