Ritiro Palermo, parla Cassandro: «La Serie A è il mio obiettivo, ma ora voglio conquistarla con questa maglia»

Tommaso Cassandro si presenta ai tifosi del Palermo con idee chiare e grande entusiasmo. Il nuovo esterno rosanero, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, ha raccontato le emozioni dell’arrivo in Sicilia, gli obiettivi personali e il rapporto con Filippo Inzaghi.

Il difensore ha ricordato l’atmosfera vissuta da avversario al Barbera nella semifinale playoff dello scorso maggio: «Sapevo benissimo dell’ambiente che c’era a Palermo. L’abbiamo percepito subito nella semifinale, con 35 mila persone che incoraggiavano la loro squadra. È stata un’emozione incredibile perché stadi così se ne vedono pochi in Italia e adesso, da quest’anno, saranno dalla mia parte».





Cassandro non nasconde il sogno di tornare nella massima serie, ma vuole farlo insieme ai rosanero: «Il mio obiettivo personale è riuscire a tornare in Serie A. Ci sono già stato con il Lecce, ma non sono riuscito a trovare il mio spazio. Poi sono ripartito dal Como, abbiamo conquistato la promozione e successivamente sono andato a Catanzaro. Adesso voglio fare bene qui in Serie B e ambire a quel palcoscenico che tutti sogniamo fin da piccoli».

Il nuovo acquisto ha poi parlato del proprio ruolo e della duttilità tattica richiesta dal calcio moderno: «Oggi i giocatori devono adattarsi al sistema di gioco e alle esigenze dell’allenatore. Braccetto o terzino cambia poco, bisogna farsi trovare pronti e adattarsi alle richieste del mister. Spero di dare il mio contributo alla squadra».

Spazio anche alla concorrenza con Pierozzi sulla corsia destra: «La competizione è doverosa e aiuta a migliorare sia i singoli sia il collettivo. In questa squadra c’è grande concorrenza in tutti i ruoli. Giocherà chi starà meglio e chi il mister riterrà più adatto in quel momento. Sono stato accolto benissimo e sono convinto che tutti daremo il massimo».

Infine un pensiero ai tifosi: «Forza Palermo».