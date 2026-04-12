Athletic Palermo-Castrumfavara, sugli spalti anche Rispoli: presente l’ex capitano rosanero

Non solo campo al Velodromo “Paolo Borsellino”, ma anche un ospite d’eccezione sugli spalti. In occasione della sfida tra Athletic Club Palermo e Castrumfavara, è presente anche Andrea Rispoli, ex difensore e capitano del Palermo, protagonista con la maglia rosanero anche in Serie A.

La presenza di Rispoli non è passata inosservata tra i tifosi, che hanno riconosciuto uno dei volti simbolo delle ultime stagioni del Palermo nella massima serie. Un ritorno in città che ha inevitabilmente acceso ricordi legati a un periodo importante della storia recente rosanero.





Come evidenziato dall’atmosfera del Velodromo, la gara rappresenta un momento significativo anche per il calcio palermitano, con la seconda squadra della città impegnata in una sfida delicata nel campionato di Serie D.