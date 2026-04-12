Athletic Palermo-Castrumfavara, sugli spalti anche Rispoli: presente l’ex capitano rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.25.47 (1)

Non solo campo al Velodromo “Paolo Borsellino”, ma anche un ospite d’eccezione sugli spalti. In occasione della sfida tra Athletic Club Palermo e Castrumfavara, è presente anche Andrea Rispoli, ex difensore e capitano del Palermo, protagonista con la maglia rosanero anche in Serie A.

La presenza di Rispoli non è passata inosservata tra i tifosi, che hanno riconosciuto uno dei volti simbolo delle ultime stagioni del Palermo nella massima serie. Un ritorno in città che ha inevitabilmente acceso ricordi legati a un periodo importante della storia recente rosanero.


Come evidenziato dall’atmosfera del Velodromo, la gara rappresenta un momento significativo anche per il calcio palermitano, con la seconda squadra della città impegnata in una sfida delicata nel campionato di Serie D.

Altre notizie

e2d882cf-174e-4c5a-bf43-0a5ae8828ff9

Athletic Club Palermo, c’è il Castrumfavara. Il DS Clemente: «Daremo il massimo fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-02 172450

Serie D Girone I, Nissa in fuga: Savoia resiste, crollano Athletic e Igea. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
Screenshot 2026-04-02 170433

Athletic Palermo, beffa nel finale: la Gelbison vince 2-1 in superiorità numerica

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
ferraro athletic

Athletic Palermo, trasferta in Campania: Ferraro lancia il baby Greco

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
2fcecb79-312d-4f85-b4d6-cfcb39a14d22

Serie D Girone I, Athletic Palermo ko: Nissa nuova capolista, si riapre tutto. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
a7e5e295-86f4-45ab-9aeb-068578c57f9c

Reggina colpo a Palermo: Ferraro decide, Athletic ko e vetta riaperta

Angelo Giambona Marzo 29, 2026
WhatsApp Image 2026-03-29 at 16.09.23

Athletic Palermo-Reggina, occhi dalla Serie B: presenti Rinaudo e Bogdani al “Borsellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
file1 - 2026-03-28T160944.426

Athletic Club Palermo-Reggina, Ferraro avverte alla vigilia: «Ora ogni punto vale doppio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-24 181238

Athletic Palermo, Perinetti: «Non abbiamo il budget degli altri, ma vogliamo crescere e diventare una realtà»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.09.28

Repubblica: “L’Athletic Palermo archivia la sconfitta. L’obiettivo ora è battere la Reggina”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
005f009d-9460-43b6-81e9-0d5df5b0fa09

Athletic Palermo, Ferraro: «Giornata no, ma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
e3747283-b0ce-42af-9d66-db660cf60058

Athletic Palermo ko pesante. Serie D, girone I: risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-04-12 at 14.25.47 (1)

Athletic Palermo-Castrumfavara, sugli spalti anche Rispoli: presente l’ex capitano rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 142538

Argentina, caos in aeroporto: calciatore urla “bomba” e viene arrestato

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (49) zaro castagnetti

Cesena in crisi. Zaro: «A Palermo dobbiamo fare qualcosa in più, perché così non basta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
paolo-maldini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Figc, corsa aperta: da Maldini a Del Piero, le stelle per la rifondazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 074450

Giornale di Sicilia: “La notte più lunga dei rosa, accolti tra gli applausi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026