Il Resto del Carlino: “Reggiana, beffa pesante: ora il Palermo per riaccendere la speranza”

REGGIO EMILIA – Una sconfitta che fa male, forse più del previsto. Come racconta Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, la Reggiana esce battuta da uno scontro diretto che rischia di pesare in maniera decisiva nella corsa salvezza. Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino sottolinea come i granata non avrebbero meritato il ko, arrivato nel finale per mano di Seghetti, ancora una volta decisivo come all’andata.

«EPISODI DECISIVI E RIMPIANTI» – Nel dettaglio offerto da Francesco Pioppi per Il Resto del Carlino, la gara si è decisa a dieci minuti dalla fine, quando Seghetti ha trovato il gol su assist di Caprari. Ma i rimpianti sono tanti: la Reggiana ha creato le occasioni migliori, compreso il gol nel recupero di Novakovich, annullato per un presunto fallo su Sorrentino. «Il portiere travolge Rover», evidenzia Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, sottolineando come il Var non sia intervenuto.





«OCCASIONI SPRECATE» – I granata hanno avuto più di un’opportunità per sbloccare il match. Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino ricorda l’occasione fallita da Portanova nella ripresa, oltre ai tentativi di Reinhart e Bozhanaj nel primo tempo. Il Padova, invece, ha creato poco, rendendosi pericoloso solo su calci piazzati.

«RABBIA E PROTESTE» – Nel finale, spazio anche alla tensione, con l’espulsione di Bisoli per proteste. Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino non risparmia critiche alla direzione arbitrale, giudicata non all’altezza della categoria.

«ORA IL PALERMO» – Nonostante la sconfitta, la corsa salvezza resta aperta. Come evidenzia Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, i playout sono ancora alla portata, con una quota punti che potrebbe bastare per restare in corsa. Il prossimo ostacolo sarà proprio il Palermo: una sfida decisiva per tenere viva la speranza.

La squadra, uscita tra gli applausi dei tifosi, dovrà ripartire da quanto di buono fatto, aggiungendo quella cattiveria necessaria nei momenti chiave.