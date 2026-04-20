Palermo-Cesena, shock Klinsmann: frattura cervicale e stagione finita. L’agente accusa: «Intervento di Ranocchia sconsiderato»

PALERMO – Notizie pesanti arrivano sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo lo scontro nel finale di Palermo-Cesena. Come riporta Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, il portiere del Cesena ha riportato una frattura alla prima vertebra cervicale, oltre a una ferita lacero-contusa alla testa.

Nel dettaglio fornito da Sabrina Vinciguerra per Il Resto del Carlino, Klinsmann ha trascorso la notte in osservazione presso l’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove gli esami hanno evidenziato un quadro più serio del previsto. Il portiere sarà ora trasferito in Germania, dove verrà sottoposto a ulteriori accertamenti specialistici per definire il percorso di recupero ed eventuali interventi.





«COLPO DURISSIMO» – L’episodio risale al 94’ del match, quando nel tentativo di fermare Ranocchia, Klinsmann ha subito una violenta ginocchiata alla testa. Come racconta Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, inizialmente le condizioni erano sembrate meno gravi: il portiere si era rialzato per concludere la gara, salvo poi accasciarsi nuovamente a fine partita.

L’uscita in barella, tra gli applausi del Barbera, aveva fatto pensare a un semplice taglio. Ma gli esami successivi hanno cambiato lo scenario: la lesione cervicale impone massima cautela e tempi di recupero lunghi.

«INTERVENTO PERICOLOSO» – Duro il commento dell’agente Marco De Marchi, riportato da Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino: «Un intervento pericolosissimo, sconsiderato quello di Ranocchia. Non si va in scivolata sul portiere in uscita bassa. La strada per il recupero sarà lunga».

STAGIONE FINITA – Come sottolinea Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, la stagione di Klinsmann può considerarsi conclusa. Una perdita pesante per il Cesena, che ora dovrà affidarsi a Siano per il finale di campionato.

Ironia della sorte, evidenzia Il Resto del Carlino, l’infortunio è arrivato proprio nello stadio in cui il portiere avrebbe potuto giocare questa stagione: il suo trasferimento al Palermo la scorsa estate era saltato a causa dell’infortunio di Gomis.