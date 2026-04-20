Tuttosport: “Venezia, la Serie A è a un passo: match point già nel prossimo turno”

Il Venezia vede la Serie A. Nell’analisi di Gianluca Scaduto su Tuttosport, la squadra di Stroppa si conferma la vera dominatrice del campionato, pur in un contesto anomalo che ha visto quattro squadre nettamente superiori al resto della Serie B.

Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, a tre giornate dalla fine la promozione non è ancora matematica, ma il traguardo è ormai vicinissimo. Gli arancioneroverdi hanno tre punti di vantaggio su Monza e Frosinone e, soprattutto, sono in vantaggio negli scontri diretti: un dettaglio che può risultare decisivo. Se al termine del prossimo turno il distacco da una delle due inseguitrici dovesse salire a sei punti, il Venezia sarebbe automaticamente promosso.





Il calendario, però, sarà determinante. Il Monza scenderà in campo venerdì contro il Modena, mentre il Frosinone affronterà la Carrarese sabato. Solo dopo questi risultati il Venezia, impegnato al Penzo contro l’Empoli, saprà se potrà giocarsi il primo match point promozione. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, molto dipenderà proprio dai risultati delle dirette concorrenti, entrambe favorite nei rispettivi impegni.

Il Venezia, però, ha un vantaggio importante: il destino è nelle sue mani. Come ribadisce Gianluca Scaduto su Tuttosport, agli uomini di Stroppa basterà vincere due delle ultime tre partite per ottenere la promozione diretta. Un percorso che prevede, dopo l’Empoli, la trasferta di La Spezia e la sfida finale contro il Palermo.

Intorno, la corsa resta accesa anche per playoff e salvezza. Il Modena ha perso terreno nella rincorsa al quinto posto, mentre la Carrarese, ormai vicina alla salvezza, potrebbe non avere la forza per inseguire l’ottavo posto. Tutti incastri che rendono il campionato ancora aperto, almeno sulla carta.

Ma a Venezia si guarda avanti. Come conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, il sogno è ormai concreto: il ritorno in Serie A dopo un solo anno è a portata di mano e potrebbe arrivare già in una data simbolica come il 25 aprile.