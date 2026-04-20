Gazzetta dello Sport: “FIGC, corsa alla presidenza: Malagò in pole, Abete sfida aperta. Oggi vertice con la Serie A”

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e accelera con decisione. Dopo le dimissioni di Gravina, il sistema calcio si muove rapidamente alla ricerca di una nuova guida, tra incontri, strategie e primi schieramenti.

Come raccontano Elisabetta Esposito e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport, Elisabetta Esposito e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport evidenziano come la Lega Serie A abbia già individuato il proprio candidato: Giovanni Malagò. Le venti società si sono riunite raccogliendo 19 voti favorevoli su 20, con il solo Lotito contrario, orientato verso l’ipotesi commissariamento. Sempre Elisabetta Esposito e Alessandra Gozzini, sulla Gazzetta dello Sport, sottolineano però come la corsa resti aperta grazie alla candidatura di Giancarlo Abete, presidente della LND, pronto a giocarsi le proprie carte.





Vertice in Lega e confronto con Malagò

La giornata odierna rappresenta uno snodo chiave. In mattinata è prevista un’Assemblea di Lega Serie A per definire le priorità dei club, mentre nel pomeriggio andrà in scena il primo confronto diretto con Malagò. Il presidente Simonelli raccoglierà le indicazioni delle società per costruire una linea comune.

Sul tavolo temi cruciali per il futuro del calcio italiano: richieste al governo come defiscalizzazioni sugli stadi, ritorno del Decreto Crescita e revisione del Decreto Dignità. Ma anche interventi immediati sul settore giovanile: abolizione di classifiche e retrocessioni nei vivai, ritorno del vincolo sportivo e incentivi per valorizzare i giovani italiani.

Strategie e incontri: si decide tutto nei prossimi giorni

Non sarà ancora il giorno dell’ufficialità per Malagò, che prima vuole ascoltare tutte le componenti del sistema. Domani è previsto un primo contatto con la Serie B, mentre mercoledì toccherà alla Lega Pro incontrare entrambi i candidati.

Snodo decisivo sarà il confronto con AIC e AIAC: calciatori e allenatori rappresentano circa il 30% dei voti e potrebbero risultare determinanti. Come evidenziano Elisabetta Esposito e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport, Elisabetta Esposito e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport ribadiscono come il consenso di queste componenti sarà fondamentale per l’esito finale.

Nel frattempo, anche il governo osserva con attenzione: il ministro Abodi tornerà a intervenire sul tema della riforma del calcio italiano, con l’obiettivo dichiarato di un cambiamento strutturale e non solo di leadership.

La partita per la FIGC è appena iniziata, ma si gioca già su equilibri delicati e alleanze strategiche.