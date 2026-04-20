Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo da record: «Conta solo la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (95)

PALERMO – Joel Pohjanpalo continua a macinare numeri da fuoriclasse, ma tiene i piedi ben saldi a terra. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attaccante finlandese sta vivendo la sua miglior stagione in Italia, ma non perde di vista l’obiettivo principale: la promozione. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come i 23 gol in campionato rappresentino già il record personale per il numero 20 rosanero, superando il precedente primato con il Venezia.

«I GOL NON BASTANO SENZA LA PROMOZIONE» – Il bomber non si lascia trascinare dalle statistiche. «Senza la promozione, serve tutto a poco», è il concetto ribadito, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia. Una mentalità chiara, orientata esclusivamente al risultato di squadra.


«NUMERI DA CAPOCANNONIERE» – Nel dettaglio fornito da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, Pohjanpalo è già oltre i numeri degli ultimi capocannonieri della Serie B: nelle ultime stagioni nessuno aveva raggiunto queste cifre così presto. Ora nel mirino ci sono i 25 gol di Donnarumma (Brescia 2019) e i 26 di Caputo (Empoli 2018). Complessivamente, il finlandese è arrivato a 30 partecipazioni a gol stagionali.

«IMPATTO DECISIVO» – Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche contro il Cesena il centravanti ha dimostrato la sua efficacia: pochi palloni toccati, ma tutti pericolosi. Una doppietta che avrebbe potuto essere anche più ampia senza alcune occasioni mancate. Il rendimento resta impressionante e conferma il ruolo centrale nel gioco di Inzaghi.

«TRAGUARDI STORICI NEL MIRINO» – Pohjanpalo ha raggiunto quota 32 reti complessive in maglia rosanero ed è già entrato tra i migliori marcatori della storia del club. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la top 10 è ormai vicina, mentre il confronto con bomber recenti come Brunori lo vede a pochi gol di distanza.

«ORA LA REGGIANA» – Lo sguardo resta però rivolto al campo. «Dobbiamo guardare solo a noi e vincere tutte le partite», il messaggio lanciato in vista della sfida contro la Reggiana. Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, servirà la stessa concentrazione mostrata contro il Cesena per continuare a inseguire il sogno Serie A.

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