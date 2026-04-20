Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa bunker: 17 clean sheet”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (22)

PALERMO – Una difesa da primato, ma non ancora sufficiente per inseguire la promozione diretta. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta costruendo le proprie fortune su una solidità difensiva impressionante, certificata dai numeri. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come i rosanero abbiano già collezionato 17 clean sheet in stagione, un dato che li pone ai vertici anche nel panorama europeo.

«DIFESA TRA LE MIGLIORI» – Nel dettaglio offerto da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il Palermo è la seconda miglior difesa del campionato con 28 gol subiti, appena uno in più rispetto al Monza capolista. Ma il dato più significativo riguarda proprio le gare senza subire reti: nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni ha fatto meglio. Solo il Millwall, in Inghilterra, ha gli stessi numeri, ma con più partite disputate.


«NUMERI IMPORTANTI, MA NON BASTANO» – Nonostante questi risultati, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo non è riuscito a tradurre la solidità difensiva in un piazzamento tra le prime due. Un paradosso che pesa nella corsa alla Serie A, considerando che storicamente sono proprio le difese a costruire le promozioni.

«CONTINUITÀ E SEGNALI POSITIVI» – Il successo contro il Cesena ha confermato il trend: un’altra porta inviolata e una gestione attenta del match. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea anche come i rosanero siano tornati a vincere in casa senza subire gol, cosa che non accadeva da febbraio.

«VERSO I PLAYOFF CON UNA CERTEZZA» – Se la rincorsa diretta appare complicata, la difesa resta un punto fermo in vista dei playoff. Come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i clean sheet potrebbero diventare un’arma decisiva negli spareggi, dove l’equilibrio e la solidità fanno spesso la differenza.

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