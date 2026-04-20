Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso tre partite come allenamento”

PALERMO – È nella testa, prima ancora che nei numeri, la chiave del finale di stagione del Palermo. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno ormai imboccato una strada precisa: quella dei playoff. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia come, finché la matematica lo consentirà, sia giusto continuare a credere nella promozione diretta, anche se lo scenario appare sempre più complicato.

«MENTALITÀ DA COSTRUIRE, NON DA CALCOLARE» – Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera invita a evitare calcoli inutili: le tre squadre davanti continuano a correre e difficilmente rallenteranno. Solo un crollo simultaneo di due di loro riaprirebbe davvero i giochi. Per questo, sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo deve pensare esclusivamente a sé stesso e sfruttare questo finale come preparazione mentale ai playoff.





«TRE PARTITE COME ALLENAMENTO» – L’indicazione è chiara: affrontare le ultime tre gare come se fossero già spareggi. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia spiega che vincerle tutte rappresenterebbe il modo migliore per arrivare agli eventuali playoff con autostima e condizione al massimo. Non un semplice finale di stagione, ma un vero banco di prova per ciò che verrà.

«CONTRO IL CESENA LA RISPOSTA GIUSTA» – La vittoria contro il Cesena ha confermato proprio questo atteggiamento. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha giocato con serietà e concentrazione, senza lasciarsi andare nonostante le difficoltà di classifica. Una mentalità che Inzaghi ha costruito nel tempo e che ora rappresenta il vero valore aggiunto.

«RAMMARICO E CONSAPEVOLEZZA» – Resta il rammarico per una stagione in cui, sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, le squadre davanti hanno sempre risposto colpo su colpo. Ma, allo stesso tempo, cresce la consapevolezza: altre squadre avrebbero mollato, il Palermo no. Ed è proprio questa continuità mentale che può fare la differenza nei playoff.