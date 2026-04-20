Serie B, il veleno nella coda. Il punto di giornata

Il veleno è tutto nella coda. E mai come stavolta il campionato di Serie B si conferma imprevedibile fino all’ultimo respiro. Nell’analisi di Tullio Calzone per il Corriere dello Sport, il torneo si sottrae a qualsiasi pronostico a sole tre giornate dalla fine della stagione regolare, promettendo un finale ad altissima tensione.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, l’unica certezza riguarda i playoff, che decreteranno la terza promossa. Per il resto, tutto è ancora in gioco: dalla vetta alla zona salvezza, dove regna un equilibrio difficile da decifrare. In alto, la capolista di Stroppa continua la propria corsa, ma con Monza e Frosinone in pressione costante e un calendario tutt’altro che semplice, tra Empoli, la trasferta di La Spezia e la sfida finale contro il Palermo di Inzaghi.





Ma è nella parte bassa che il campionato diventa un vero enigma. Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, incastri e combinazioni sfuggono anche agli osservatori più esperti, rendendo ogni previsione azzardata. Errori, episodi e dettagli stanno segnando il destino delle squadre coinvolte, trasformando ogni partita in una possibile svolta.

Emblematico il caso del Pescara. La squadra di Gorgone, dopo il ko subito nel finale contro la Sampdoria, ha avuto subito l’occasione di riscattarsi contro la Carrarese. Eppure, come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la gara del “dei Marmi” è stata un concentrato di tutto ciò che rende il calcio imprevedibile: vantaggio iniziale, rimonta subita con i gol di Letizia e Acampora, un palo di Meazzi e l’occasione clamorosa fallita da Insigne per il possibile 3-1.

Un susseguirsi di episodi che conferma una verità semplice: nel calcio basta un attimo per cambiare tutto, una partita o addirittura una stagione.

Eppure, nonostante le difficoltà, nessuno è tagliato fuori. Con sei squadre racchiuse in appena quattro punti e diversi scontri diretti ancora da giocare, lo scenario resta apertissimo. Come ribadisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, proprio dalle crisi possono nascere opportunità inattese.

Il finale è ancora tutto da scrivere. E sarà una corsa dove testa e cuore potrebbero valere più delle gambe.