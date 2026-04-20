Corriere dello Sport: “Palermo, da valutare le condizioni di Ranocchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (110)

PALERMO – Restano da monitorare le condizioni di Filippo Ranocchia dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista rosanero è uscito malconcio dal contrasto con Klinsmann, episodio che ha costretto al ricovero anche il portiere bianconero.

Il Corriere dello Sport sottolinea come, dopo momenti di apprensione, Ranocchia sia riuscito a rientrare in campo autonomamente per gli ultimi istanti di gara, segnale che lascia spazio all’ottimismo.


Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, le sue condizioni verranno comunque valutate con attenzione nei prossimi giorni, ma filtra fiducia sulla possibilità di averlo a disposizione al meglio già per la sfida di sabato a Reggio Emilia.

Altre notizie

palermo cesena 2-0 (91)

Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso tre partite come allenamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (52)

Corriere dello Sport: “Palermo, numeri da promozione ma resta il rammarico: record senza secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 060644

Reggiana, Bisoli sbotta: «Subito un torto, ora andiamo a vincere contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
pipitone

Palermo Women, Pipitone dopo la vittoria sul Colleferro: «Contenta del risultato, tenevo molto a questa partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Giovanili Palermo, domenica amara: tre sconfitte contro la Lazio tra Under 15, 16 e 17

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 163824

Palermo Women, goleada interna: Colleferro travolto 6-0

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (82)

Palermo, Palumbo festeggia sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 155725

Palermo, domenica di relax: Inzaghi a pranzo in città dopo il successo sul Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo femminile

Palermo Women-Colleferro, le formazioni ufficiali: rosanero in campo alle 15.30

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
foschi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Palermo, Foschi si racconta: «Dopo l’addio mi sono ammalato di depressione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (111)

Palermo-Cesena, Klinsmann ko: stagione finita dopo lo scontro al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 110135

Palermo, Pohjanpalo: «Record importante, ma conta solo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (91)

Giornale di Sicilia: “Palermo, adesso tre partite come allenamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Serie B, il veleno nella coda. Il punto di giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (110)

Corriere dello Sport: “Palermo, da valutare le condizioni di Ranocchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
palermo cesena 2-0 (52)

Corriere dello Sport: “Palermo, numeri da promozione ma resta il rammarico: record senza secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Screenshot 2026-04-20 060644

Reggiana, Bisoli sbotta: «Subito un torto, ora andiamo a vincere contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026