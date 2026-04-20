Corriere dello Sport: “Palermo, da valutare le condizioni di Ranocchia”
PALERMO – Restano da monitorare le condizioni di Filippo Ranocchia dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista rosanero è uscito malconcio dal contrasto con Klinsmann, episodio che ha costretto al ricovero anche il portiere bianconero.
Il Corriere dello Sport sottolinea come, dopo momenti di apprensione, Ranocchia sia riuscito a rientrare in campo autonomamente per gli ultimi istanti di gara, segnale che lascia spazio all’ottimismo.
Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, le sue condizioni verranno comunque valutate con attenzione nei prossimi giorni, ma filtra fiducia sulla possibilità di averlo a disposizione al meglio già per la sfida di sabato a Reggio Emilia.