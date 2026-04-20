Corriere dello Sport: “Palermo, numeri da promozione ma resta il rammarico: record senza secondo posto”

PALERMO – Numeri da grande squadra, ma classifica che non premia fino in fondo. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo sta viaggiando a ritmi da vertice assoluto, eppure resta ancorato al quarto posto, occupato ormai da un intero girone. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come i rosanero abbiano raccolto 49 punti nelle ultime 23 partite, con una media di 2,13 a gara: un passo che normalmente garantirebbe una posizione tra le prime, ma Venezia, Frosinone e Monza stanno facendo ancora meglio.

«NUMERI DA RECORD, DIFESA DA PRIMATO» – Nel dettaglio offerto da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, impressiona soprattutto il dato sui clean sheet: con il 2-0 al Cesena, il Palermo è arrivato a 17 gare senza subire gol, primato assoluto tra le prime due serie dei cinque principali campionati europei. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea anche la solidità interna: al Barbera i rosanero vantano la difesa meno battuta, con appena 10 reti incassate, al pari del Monza.





«PARTENZE FULMINANTI E CONFRONTI STORICI» – Altro dato significativo riguarda l’approccio alle partite. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha subito appena 3 gol nella prima mezz’ora in 37 gare ufficiali stagionali, nessuno su azione. Un rendimento che rafforza il confronto con il passato: solo il Palermo di Iachini, promosso nel 2014, aveva fatto meglio, mentre la squadra di Guidolin nel 2004, pur prima, aveva 7 punti in meno alla stessa giornata. Il paragone con la scorsa stagione è netto: Paolo Vannini sul Corriere dello Sport ricorda come l’attuale Palermo abbia 20 punti in più rispetto a quello di Dionisi.

«POHJANPALO, IL THOR ROSANERO» – Tra i motivi d’orgoglio, spicca Joel Pohjanpalo. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport racconta numeri da capocannoniere per il finlandese, arrivato a 23 gol in 35 giornate, un risultato mai raggiunto da un attaccante rosanero a questo punto della stagione. Il confronto con Toni, vincitore della classifica marcatori nel 2004 con 30 reti, è inevitabile, anche se distribuite su 46 gare. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come Pohjanpalo abbia già superato i numeri degli ultimi sei capocannonieri della Serie B e sia ora vicino ai riferimenti recenti come Donnarumma e Caputo.

Il “Thor” rosanero continua a trascinare la squadra: 32 reti in un anno e mezzo, 79 complessive in Italia, cinque doppiette stagionali e 8 gol nelle ultime 7 gare casalinghe. Eppure, come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, resta il grande rammarico: «neppure con il capocannoniere della B il Palermo riesce a inserirsi tra le prime due».