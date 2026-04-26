Serie C Girone B, verdetti finali: Arezzo in Serie B, Perugia salvo con Tedesco
Si chiude il Girone B di Serie C con un’ultima giornata ricca di gol e verdetti definitivi. L’Arezzo conquista la promozione diretta in Serie B, mentre il Perugia riesce a salvarsi al termine di una stagione complicata, sotto la guida del palermitano Giovanni Tedesco.
Nel turno conclusivo, l’Arezzo batte la Torres per 3-1 e chiude al primo posto con 80 punti, centrando un traguardo costruito con continuità nel corso del campionato. Alle sue spalle l’Ascoli, sconfitto in casa dal Campobasso (0-1), mantiene comunque la seconda posizione.
Successo importante per il Campobasso, che consolida il quarto posto, mentre il Ravenna chiude terzo senza scendere in campo in questo turno. In zona playoff si registrano risultati significativi: la Juventus U23 impatta 2-2 contro il Bra, la Pianese espugna il campo della Ternana con un netto 3-1, mentre il Gubbio supera il Pineto per 2-0.
Nella parte centrale della classifica, il Livorno batte il Pontedera 2-0. Pareggio tra Forlì e Perugia (1-1), risultato che consente agli umbri di conquistare la salvezza.
Partita spettacolare tra Guidonia e Carpi, terminata 2-3 in favore degli emiliani, mentre nelle zone basse il Pontedera resta fanalino di coda nonostante il tentativo contro il Livorno.
Il Perugia, guidato da Giovanni Tedesco, ex calciatore del Palermo, riesce dunque a mantenere la categoria, evitando scenari peggiori al termine di una stagione sofferta.
Risultati ultima giornata
Arezzo – Torres 3-1
Campobasso – Ascoli 1-0
Forlì – Perugia 1-1
Gubbio – Pineto 2-0
Guidonia – Carpi 2-3
Juventus U23 – Bra 2-2
Pontedera – Livorno 0-2
Ternana – Pianese 1-3
Vis Pesaro – Sambenedettese 2-1
Si chiude ufficialmente il Girone B di Serie C con tutti i verdetti definitivi dopo l’ultima giornata. Ecco la classifica completa:
Arezzo – 80
Ascoli – 77
Ravenna – 73
Campobasso – 59
Juventus U23 – 53
Pianese – 50
Pineto – 50
Gubbio – 48
Ternana – 48
Vis Pesaro – 46
Livorno – 43
Forlì – 40
Carpi – 40
Perugia – 38
Guidonia – 38
Sambenedettese – 37
Torres – 36
Bra – 32
Pontedera – 20
Rimini – 0