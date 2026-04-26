Palermo, domenica di relax per Baldini: pranzo con Del Grosso

Giornata di relax dal sapore rosanero per Silvio Baldini. L’ex tecnico del Palermo, protagonista della promozione in Serie B, oggi alla guida della Nazionale italiana, è stato avvistato in città durante una pausa lontano dagli impegni ufficiali.

Baldini ha trascorso il pranzo in compagnia di Cristiano Del Grosso, attuale allenatore della Primavera del Palermo. Un incontro che unisce passato e presente del club rosanero, tra ricordi recenti e il lavoro quotidiano sul futuro.





Un momento informale, lontano dai campi ma comunque significativo, che testimonia il legame ancora forte tra Baldini e l’ambiente Palermo, dopo la storica cavalcata culminata con il ritorno tra i cadetti.