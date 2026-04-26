Palermo Women, le formazioni ufficiali: sfida al Villaricca nella 22ª giornata di Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
palermo femminile

Tutto pronto per Villaricca Women-Palermo Women, gara valida per la 22ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile 2025-2026, in programma alle ore 15.30. Le rosanero cercano punti importanti per proseguire il proprio cammino stagionale.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.


Villaricca Women

Balbi; Buttino, Esposito (C), Olivieri, Bottone, Turco, Rosi, Borrelli, Lombardi, Cardone, Conti.

A disposizione: Caramelli, Russo, Napolitano, Amato, Mastantuono, Tessitore, Natale, Schettino.
Allenatore: Falco.

Palermo Women

Sorce; Dragotto (C), Cancilla, S. Viscuso, Chirillo, Di Salvo, Caravello, Priolo, Falzone, Bruno, Incontrera.

A disposizione: Biundo, Leto, Conciauro, Scalici, I. Viscuso, Cracchiolo, Purpura, Palermo, Cangelosi.
Allenatore: Pipitone.

Arbitro: Di Iorio (Ercolano)
Assistenti: Esposito e Salvati (Ercolano)

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