Giornale di Sicilia: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo carrarese 5-0 (123) giovane veroli

Palermo-Catanzaro si presenta come un anticipo playoff, con entrambe le squadre pronte a gestire le energie senza rinunciare alla qualità. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi è orientato a qualche modifica nell’undici titolare, mentre Aquilani dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Il Giornale di Sicilia sottolinea come la sfida del Barbera rappresenti comunque un banco di prova importante in vista degli spareggi.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo si schiererà con il consueto 3-4-2-1: Joronen tra i pali; difesa composta da Bani, Magnani e Veroli; a centrocampo Pierozzi e Rui Modesto sulle fasce, con Giovane e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti spazio a Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Il Giornale di Sicilia evidenzia come alcuni titolari possano rifiatare, ma senza stravolgimenti nell’assetto.


Per quanto riguarda il Catanzaro, il Giornale di Sicilia indica un 3-4-2-1 con Pigliacelli in porta; linea difensiva formata da Antonini, Fellipe Jack e Cassandro; sugli esterni Di Francesco e Favasuli, con Pontisso e Rispoli in mezzo al campo; sulla trequarti Alesi e Frosinini a supporto di Pittarello, riferimento offensivo.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni secondo il Giornale di Sicilia:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bani, Magnani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.
Panchina: Gomis, Peda, Ceccaroni, Bereszynski, Augello, Segre, Blin, Gomes, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona.
Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Cassandro; Di Francesco, Rispoli, Pontisso, Favasuli; Alesi, Frosinini; Pittarello.
Panchina: Marietta, Madia, Bashi, Verrengia, Esteves, Pompetti, Buglio, Oudin, Liberali, Nuamah, Koffi.
Allenatore: Aquilani.

Il Giornale di Sicilia segnala inoltre l’assenza di squalificati per entrambe le squadre, mentre tra i giallorossi restano indisponibili diversi elementi, tra cui Iemmello e Brighenti.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 085627

Gazzetta del Sud: “Palermo-Catanzaro, Aquilani valuta il turnover: «Test importante in vista dei playoff»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (82) augello segre pohjanpalo

Tuttosport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Pohjanpalo, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Koffi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo modena 1-1 (29) Inzaghi sottil

Gazzetta dello Sport: “Serie B, volata da brividi: Venezia a un passo dalla A, bagarre totale tra playoff e salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo, può giocarsela fino alla fine. È l’anno giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 074225

Repubblica: “Al Barbera arriva il Catanzaro. Ma il pensiero è già ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (130) johnsen segre ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, con il Catanzaro è un antipasto dei playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: turnover Inzaghi, Aquilani lancia Jack”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, è già sapore di playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Palermo-Catanzaro, i convocati di Inzaghi: c’è anche Gomes, presenti tutti i big

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Palermo Avellino 2-0 (43) tifosi

Palermo-Catanzaro, Barbera verso il sold out: superata quota 27.454 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
corona9

Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 085627

Gazzetta del Sud: “Palermo-Catanzaro, Aquilani valuta il turnover: «Test importante in vista dei playoff»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (82) augello segre pohjanpalo

Tuttosport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi punta su Pohjanpalo, Aquilani con Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Koffi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026