Giornale di Sicilia: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi cambia, Aquilani con Pittarello”

Palermo-Catanzaro si presenta come un anticipo playoff, con entrambe le squadre pronte a gestire le energie senza rinunciare alla qualità. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Inzaghi è orientato a qualche modifica nell’undici titolare, mentre Aquilani dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Il Giornale di Sicilia sottolinea come la sfida del Barbera rappresenti comunque un banco di prova importante in vista degli spareggi.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo si schiererà con il consueto 3-4-2-1: Joronen tra i pali; difesa composta da Bani, Magnani e Veroli; a centrocampo Pierozzi e Rui Modesto sulle fasce, con Giovane e Ranocchia in mezzo; sulla trequarti spazio a Gyasi e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Il Giornale di Sicilia evidenzia come alcuni titolari possano rifiatare, ma senza stravolgimenti nell’assetto.





Per quanto riguarda il Catanzaro, il Giornale di Sicilia indica un 3-4-2-1 con Pigliacelli in porta; linea difensiva formata da Antonini, Fellipe Jack e Cassandro; sugli esterni Di Francesco e Favasuli, con Pontisso e Rispoli in mezzo al campo; sulla trequarti Alesi e Frosinini a supporto di Pittarello, riferimento offensivo.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni secondo il Giornale di Sicilia:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bani, Magnani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Gyasi, Johnsen; Pohjanpalo.

Panchina: Gomis, Peda, Ceccaroni, Bereszynski, Augello, Segre, Blin, Gomes, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Fellipe Jack, Cassandro; Di Francesco, Rispoli, Pontisso, Favasuli; Alesi, Frosinini; Pittarello.

Panchina: Marietta, Madia, Bashi, Verrengia, Esteves, Pompetti, Buglio, Oudin, Liberali, Nuamah, Koffi.

Allenatore: Aquilani.

Il Giornale di Sicilia segnala inoltre l’assenza di squalificati per entrambe le squadre, mentre tra i giallorossi restano indisponibili diversi elementi, tra cui Iemmello e Brighenti.